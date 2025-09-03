La vida personal del futbolista Christian Cueva sigue generando interés tras retomar el contacto con sus hijos luego de varios meses de ausencia. En una entrevista reciente, Pamela López, madre de los menores y expareja del jugador, reveló cómo se maneja actualmente la relación familiar en medio de la nueva etapa del deportista junto a Pamela Franco.

En ese contexto, López fue clara al descartar que sus hijos convivan con la cantante en las visitas a su padre, argumentando que no existen condiciones para ello. Su prioridad, señaló, es proteger la estabilidad emocional de los menores y establecer límites tras la separación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS VISITAS DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

Pamela López fue contundente al rechazar que sus hijos puedan compartir momentos con Christian Cueva en compañía de Pamela Franco. En las circunstancias actuales, considera inviable esa dinámica. “No, en este momento no es posible”, manifestó en Magaly TV La Firme. Para ella, el foco principal es resguardar a los menores y evitar que se enfrenten a escenarios que puedan generar mayor confusión o inestabilidad emocional.

Pamela López, Christian Cueva y sus hijos

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ CONSIDERA INADECUADA ESA CONVIVENCIA?

Pamela López explicó que no existen condiciones para que sus hijos compartan momentos con la actual pareja de Christian Cueva, debido a que el futbolista aún no ha tenido la valentía de explicar a sus hijos los verdaderos motivos de su alejamiento del hogar familiar. Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ inició una relación con Pamela Franco luego de serle infiel a López, hecho que marcó el inicio de la ruptura.

López relató que los niños sienten la necesidad de hablar del tema, pero él no les ha dado respuesta: “Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue”. Este silencio, según ella, ha generado un impacto profundo en los menores, quienes han tenido que afrontar las consecuencias de la separación sin recibir una explicación clara de parte de su padre.

¿CÓMO ES HOY LA COMUNICACIÓN ENTRE PAMELA LÓPEZ Y CHRISTIAN CUEVA?

Actualmente, la relación entre ambos es estrictamente formal y se limita a temas vinculados a sus hijos. López reveló que incluso la manera en que se dirigen mutuamente refleja esa distancia: “Su comunicación es muy puntual, nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva, obviamente no son sus palabras, no hay forma que él las redacte”. Este trato, según ella, responde a la necesidad de mantener un margen de respeto y distancia que permita preservar la estabilidad de los menores en medio del proceso.

¿CÓMO SE ENTERARON LOS HIJOS DE LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES?

Pamela López contó que, tras la ruptura, sus hijos llegaron en más de una ocasión llorando a casa porque habían escuchado comentarios en su entorno sobre la situación de su padre. Aunque aclaró que los niños no tienen celular ni acceso directo a redes sociales, reconoció que la notoriedad de Christian Cueva hizo inevitable que compañeros de colegio les hablaran del tema. Con el tiempo, indicó, esos episodios disminuyeron, aunque en los primeros días resultaron especialmente difíciles para los pequeños, según informa Infobae.