Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más sólidas y conocidas del mundo, se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid. Desde entonces, ambos construyeron una relación que se fortaleció con el nacimiento de sus hijos y la formación de una familia en común. Sin embargo, tras casi una década de relación, en los últimos días surgieron rumores sobre una posible boda que se celebraría este fin de semana en la Catedral de Funchal, generando gran expectativa entre hinchas, seguidores y medios de comunicación en el lugar. A pesar de la expectativa y de la atención de los seguidores y medios para no perderse ningún detalle del esperado acontecimiento, nadie imaginó que el matrimonio finalmente no se realizaría, situación que provocó una inesperada y particular reacción del astro portugués. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ CRISTIANO RONALDO A SU SUPUESTA BODA CON GEORGINA RODRÍGUEZ EN LA CATEDRAL DE FUNCHAL?

En los últimos días, medios locales e internacionales anunciaron que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerían matrimonio en la Catedral de Funchal, noticia que originó que cientos de personas se congregaran hasta el lugar para presenciar el gran acontecimiento. Sin embargo, la realidad fue otra, pues seguidores se reunieron frente a la iglesia y, cuando llegó un vehículo, rodearon el automóvil al creer que en su interior se encontraban CR7 y la empresaria. Aunque, se trataba de una pareja local, cuya boda terminó provocando confusión y convocando inesperadamente a una multitud.

💣☎️‼️ Thousands of Cristiano Ronaldo fans mobbed a confused bride after mistakenly believing they had turned up to CR7’s wedding. 😁



More than 2,000 fans gathered outside Madeira Cathedral, expecting to see Ronaldo marry Georgina Rodríguez. Instead, they were greeted by… pic.twitter.com/yW4InfXq1Z — Sport Time (@sport_tme) August 8, 2026

A pesar de que todo se trataba de un error, las redes sociales mostraron una serie de videos y fotografías de lo que se vivió en los exteriores de la catedral. De hecho, algunos fanáticos se lamentaron al descubrir que Cristiano no se encontraba en el lugar, mientras que otros tomaron la situación con buen sentido del humor por lo particular que fue el matrimonio de esta pareja. Así, lo que más llamó la atención de los internautas fue la inesperada reacción de ‘El Bicho’, quien respondió con una serie de emojis de risa, generando miles de ‘likes’ en el comentario, conforme comparte La Razón.

Cristiano riéndose de la aglomeración de gente esperando en la catedral de Madeira para ver su supuesta boda con Georgina 😭😭 pic.twitter.com/Xjid6E0wkC — (fan) yas (@yassronaldo) August 8, 2026

¿CUÁL FUE EL REGALO QUE LE DIO GEORGINA RODRÍGUEZ A ANTONELA ROCCUZZO EN EL MUNDIAL 2026?

Antonela Roccuzzo utilizó sus historias de Instagram para agradecer públicamente a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, por el obsequio que recibió de su marca de ropa deportiva y loungewear llamado Mimoa. De acuerdo con la imagen compartida, la caja de regalo cuenta con un mat de yoga, unas mallas deportivas, una botella de agua y una carta en la que se explica la propuesta e iniciativa de la marca. De esta manera, en la publicación, la esposa de Lionel Messi agradeció con un tierno mensaje: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.