Este fin de semana, miles de personas disfrutaron del esperado regreso de ‘Yo soy’ a la televisión, en una noche que reunió a reconocidos imitadores peruanos y que puso a cantar a más de un espectador. El programa de Latina TV no solo se limitó a la presentación de los queridos jurados conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, sino también a la actriz Alicia Mercado, quien acompañará en la conducción a Franco Cabrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la puesta en escena del popular ‘Cachín’, junto al imitador de Raphael, interpretando una reconocida canción. Esto llevó al querido actor a dedicar unas sentidas palabras y un emotivo homenaje a su madre, Isabel Vilar, quien se encontraba delicada de salud y era una gran admiradora del cantante español. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL HOMENAJE QUE DEDICÓ CARLOS ALCÁNTARA A SU MADRE, ISABEL VILAR EN ‘YO SOY’?

Este sábado 8 de agosto se estrenó con bombos y platillos ‘Yo soy’, donde iniciarán con su etapa de casting para escoger a los mejores imitadores y así formen parte de esta nueva temporada. Tras la presentación, tanto los integrantes del jurado como el presentador dejaron momentáneamente sus roles habituales para transformarse en algunos de sus personajes favoritos. Este fue el caso de Carlos Alcántara, quien compartió escenario con Josué Rivaldo, imitador de Raphael, para interpretar juntos la canción “Amor mío”.

Ambos ofrecieron un emotivo espectáculo, en la que dejaron en evidencia la gran conexión y complicidad que mantuvieron sobre el set. Sin embargo, el momento más esperado fue cuando el actor dedicó su presentación a su madre, Isabel Vilar, quien era admiradora del cantante español. El popular ‘Cachín’ contó que su madre se encontraba delicada de salud y aseguró que ella estaría viendo el programa, sin imaginar que un día después recibiría la dolorosa noticia de su fallecimiento. “Esto quería hacer como un homenaje para mi mamá que está un poquito mal de salud, pero que me está viendo. Quería darle esta sorpresa: ser su Raphael que tanto quería”, dijo.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO MENSAJE QUE LE ENVIÓ CARLOS ALCÁNTARA A SU MADRE, ISABEL VILAR?

Este último fin de semana, Carlos Alcántara confirmó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de su madre, Isabel Vilar, conocida cariñosamente como doña “Chabela”, quien fue una figura fundamental e inspiración para su exitoso proyecto “¡Asu Mare!” en los cines. En la publicación, el querido actor se despidió de su progenitora con unas sentidas palabras y expresando todo el amor que siente por ella. Sin embargo, previo a esta mala noticia, el comediante peruano se mostró emocionado por regresar a la televisión con ‘Yo soy’, donde resaltó el trabajo de los competidores que integrarán este nueva temporada.

Tras ello, aprovechó las cámaras del programa para dedicarle un emotivo saludo a su madre, quien sabía que estaría viendo la emisión a través de la señal de Latina TV. A pesar de sus breves palabras, el mensaje reflejó la gran cercanía, confianza y amor que Carlos sentía por doña Chabela, convirtiéndose en el último saludo que le dedicaría públicamente. “Es un placer, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz y agradecido de haber vuelto a este lindo programa. Estoy muy orgulloso de ustedes, esta va a ser tremenda temporada. Allá en sus casas, mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti”, expresó.