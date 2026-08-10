Por Redacción EC

Este fin de semana, miles de personas disfrutaron del esperado regreso de Yo soy a la televisión, en una noche que reunió a reconocidos imitadores peruanos y que puso a cantar a más de un espectador. El programa de Latina TV no solo se limitó a la presentación de los queridos jurados conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, sino también a la actriz Alicia Mercado, quien acompañará en la conducción a Franco Cabrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la puesta en escena del popular ‘Cachín’, junto al imitador de Raphael, interpretando una reconocida canción. Esto llevó al querido actor a dedicar unas sentidas palabras y un emotivo homenaje a su madre, Isabel Vilar, quien se encontraba delicada de salud y era una gran admiradora del cantante español. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.