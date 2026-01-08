Flavia Laos inició el 2026 de una manera sumamente particular durante su visita a Dubái. La reconocida influencer y cantante captó la atención de miles de usuarios al realizar un ritual poco convencional con el objetivo de atraer estabilidad sentimental a su vida durante este nuevo año.

A través de sus redes sociales, la artista compartió detalles de su celebración, la cual incluyó una cábala que se volvió viral rápidamente. El gesto no solo generó intriga entre sus seguidores, sino también una ola de comentarios en redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA CÁBALA QUE PRACTICÓ FLAVIA LAOS EN DUBÁI?

En medio del lujo de los Emiratos Árabes, la actriz decidió poner a prueba una creencia popular que vincula la canela con el romance. En los clips que compartió, se le observa mordiendo una rama de este ingrediente con convicción. Según detalló la propia intérprete, este procedimiento esotérico tiene como finalidad atraer nuevas oportunidades románticas y pasiones renovadas. “Mordiendo canela a ver si encontramos el amor”, fue el texto que eligió para describir el video de su celebración.

Respecto a su Año Nuevo, la joven compartió imágenes luciendo un glamuroso vestido de lentejuelas y brindando con copas de champaña junto a sus amigos cercanos. Mediante esta publicación decidió saludar a sus fans con un afectuoso “Happy New Year with love from Dubai. Bienvenido 2026″, reflejando un inicio de año lleno de optimismo y alegría.

Posteriormente, se animó a compartir sus experiencia en el país árabe. “Starting my 2026 with dreamy views”, describió en una publicación donde se le veía disfrutando de una piscina, el sol y la gastronomía.

¿QUÉ DIJO RIC LA TORRE SOBRE LA CÁBALA DE FLAVIA LAOS?

La noticia no pasó desapercibida para el creador Ric La Torre, quien utilizó su plataforma de TikTok para narrar con su estilo punzante el accionar de la actriz. El tiktoker confesó su asombro ante el método utilizado por la rubia para atraer la buena suerte. “Último minuto, Flavia Laos muerde, mastica, traga la canela porque ella quiere encontrar el amor en este 2026”, manifestó con sorpresa.

Asimismo, el influencer bromeó sobre la posibilidad de que este secreto se vuelva masivo si Laos tiene éxito. “Si Flavia al próximo año consigue el amor, la canela en Perú, se acaba porque me la voy a comer yo”, añadió, según recoge Infobae.

¿CUÁL ES EL HISTORIAL SENTIMENTAL QUE LA ARTISTA BUSCA DEJAR ATRÁS ESTE 2026?

El anhelo de amor de Flavia surge tras un historial marcado por rupturas mediáticas. Como se recuerda, su último noviazgo oficial fue con Austin Palao, el cual tuvo una duración breve, y previamente mantuvo un romance de casi tres años con Patricio Parodi. Aunque el año pasado circularon rumores que la relacionaban con un cirujano plástico, nada se concretó formalmente.

Ric La Torre recordó que la artista busca algo auténtico: “Ya basta de realities de Netflix buscando el amor”. Con este gesto, ella reafirma su intención de dejar atrás la soledad sentimental y estar dispuesta a abrir nuevamente corazón.

