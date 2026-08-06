Magaly Medina enfrentó en vio a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, y lo acusó de ser “cómplice” por no actuar con firmeza ante la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta. (Fuente: Captura Magaly TV)
Magaly Medina enfrentó en vio a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, y lo acusó de ser “cómplice” por no actuar con firmeza ante la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta. (Fuente: Captura Magaly TV)
Por Redacción EC

La denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, continúa generando repercusiones en el mundo de la cumbia peruana. Durante una reciente edición de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina difundió nuevos audios y entrevistó al propietario de la agrupación, Óscar Custodio, a quien cuestionó por la forma en que manejó el caso cuando la artista le informó de los presuntos hechos.