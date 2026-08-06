La denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, continúa generando repercusiones en el mundo de la cumbia peruana. Durante una reciente edición de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina difundió nuevos audios y entrevistó al propietario de la agrupación, Óscar Custodio, a quien cuestionó por la forma en que manejó el caso cuando la artista le informó de los presuntos hechos.

Magaly cuestionó la reacción del dueño de La Bella Luz

En el programa se difundieron conversaciones en las que, según el reportaje, Óscar Custodio le reclamaba a Naldy Saldaña por haber grabado al entonces director musical mientras reunía pruebas de su denuncia. Tras escuchar el contenido de los audios, Magaly Medina criticó la postura del empresario y sostuvo que, ante una acusación de esa naturaleza, la prioridad debía ser proteger a la presunta víctima y tomar medidas inmediatas dentro de la agrupación.

La conductora también recordó que la cantante había manifestado sentirse desprotegida después de comunicar lo ocurrido a los propietarios de la orquesta. Durante el reportaje, insistió en que toda empresa tiene la responsabilidad de actuar con diligencia cuando uno de sus trabajadores denuncia un presunto caso de acoso o tocamientos indebidos, especialmente si el señalado ocupa un cargo de autoridad.

Óscar Custodio pidió disculpas públicas

Durante su participación en el programa, Óscar Custodio reconoció que cometió errores en el manejo del caso. El empresario ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña y admitió que debió separar de inmediato a César Sánchez Chavesta mientras se investigaban los hechos. Asimismo, aseguró que hoy colaborará con las autoridades y respetará el desarrollo de la investigación fiscal.

El caso se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades competentes. César Sánchez Chavesta fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos y la exintegrante de La Bella Luz ha señalado que decidió hacer pública su historia luego de considerar que no recibió el respaldo esperado dentro de la agrupación. El denunciado tiene derecho a la presunción de inocencia mientras las investigaciones siguen su curso.

Un caso que sacude a la cumbia peruana

La denuncia ha generado una amplia reacción en redes sociales y en el ámbito artístico. Diversos usuarios cuestionaron el manejo inicial del caso por parte de la orquesta, mientras otros valoraron que el propietario reconociera públicamente sus errores y pidiera disculpas. El episodio también abrió un debate sobre la importancia de contar con protocolos claros para atender denuncias de presunto acoso en agrupaciones musicales y otros espacios laborales.

Mientras la investigación continúa, Naldy Saldaña ha reiterado que su objetivo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra persona tenga que atravesar una situación similar. Por su parte, Magaly Medina insistió en que este tipo de denuncias deben ser atendidas con seriedad y que las organizaciones tienen la obligación de actuar de manera oportuna cuando reciben reportes de presuntas conductas inapropiadas.

Lo que viene para La Bella Luz y para el caso

Tras el impacto mediático y la ola de críticas, La Bella Luz anunció la separación del exdirector musical denunciado y reiteró que colaborará con todas las diligencias que disponga la Fiscalía. Óscar Custodio ha declarado que está dispuesto a “empezar de cero” si la situación lo exige y que asumirá las consecuencias de sus malas decisiones, en un intento por recomponer la imagen de la agrupación frente a su público. Sin embargo, especialistas en imagen y gestión de crisis coinciden en que la verdadera prueba será si se implementan protocolos internos claros para atender denuncias y proteger a los artistas.

Por el lado legal, el caso seguirá su curso en el Ministerio Público, que deberá determinar si existen suficientes elementos para formular cargos formales contra César Sánchez Chavesta. Mientras tanto, la fuerte crítica de Magaly Medina a Óscar Custodio ha marcado un punto de inflexión en la conversación pública: ya no solo se cuestiona al presunto agresor, sino también a quienes, por acción u omisión, no actuaron con la diligencia y empatía que una denuncia de esta gravedad exige. Para Naldy Saldaña, el apoyo del público y de su familia será clave en un proceso que recién comienza y que podría sentar un precedente en la escena musical peruana.

VIDEO RECOMENDADO: