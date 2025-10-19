Magaly Medina cuestionó duramente a Tatiana Astengo por el comentario ofensivo que le hizo a un policía durante la marcha nacional del 15 de octubre. El video del momento se volvió viral y generó una ola de críticas hacia la actriz por la forma en que se expresó durante la manifestación.

Las palabras de Astengo provocaron indignación generalizada y llevaron a Magaly a pronunciarse en su programa, donde calificó la actitud de la actriz como inaceptable y carente de empatía. La conductora pidió respeto y recordó que la protesta no debe ser excusa para promover el odio. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL COMENTARIO DE TATIANA ASTENGO?

Durante su espacio televisivo, Magaly Medina expresó su completo rechazo hacia las palabras pronunciadas por Tatiana Astengo. La periodista consideró que ningún contexto justifica un ataque tan personal y ofensivo. “Parecía una terruca cualquiera. Tu enemigo no es el policía que está ahí. ¿Cómo puedes decirle a otro peruano algo así?”, manifestó con evidente indignación. Para la conductora, este tipo de mensajes no representan la lucha democrática ni el respeto por el prójimo.

Además, criticó el hecho de que una figura pública haya optado por la ofensa como forma de expresión. “Da vergüenza ajena escuchar a alguien que se hace llamar artista decir algo tan cruel”, agregó. Medina insistió en que la libertad de expresión tiene límites cuando se convierte en un instrumento para fomentar la violencia o la división.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO TATIANA ASTENGO DURANTE LA MARCHA?

En medio de la manifestación, Tatiana Astengo fue grabada mientras gritaba a un efectivo policial: “A tu hija que la van a violar, por apoyar a un Gobierno de violadores”. La escena se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios condenaron el comentario por su tono violento y por involucrar a una menor. La frase fue considerada un exceso que desvió la atención del objetivo principal de la protesta.

Muchos seguidores y espectadores expresaron su decepción, señalando que la actriz debería disculparse públicamente. Aunque Astengo no se pronunció tras la viralización del video, la polémica continuó creciendo en redes y medios.

¿CÓMO RESPONDIÓ EL PÚBLICO EN REDES SOCIALES?

El video desató una tormenta de reacciones en plataformas como TikTok, Twitter e Instagram. En los comentarios, muchos usuarios exigieron disculpas y cuestionaron la coherencia del discurso de la actriz. “Soy hija de un policía y merezco tus disculpas”, escribió una usuaria, mientras otros recordaban que los agentes también son peruanos que cumplen su labor, según recoge Infobae.

La Asociación de Artistas Escénicos del Perú emitió un comunicado rechazando la represión policial, pero la declaración fue opacada por la indignación generalizada. El público percibió una contradicción entre el mensaje institucional y la conducta de Astengo durante la marcha, lo que deterioró aún más su imagen pública.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE LOS ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN PROTESTAS?

Más allá del caso puntual, Magaly Medina amplió su crítica hacia varios actores que, según dijo, solo aparecen en las calles cuando les conviene mediáticamente. “Salen haciéndose llamar demócratas, pero lo que destilan es odio y rabia”, comentó.

La conductora también recordó que la marcha del 15 de octubre dejó un fallecido y más de 80 policías heridos, por lo que pidió responsabilidad a quienes influyen en la opinión pública. “Vayan a buscar un trabajo decente y no manipulen a los jóvenes que terminan cayendo en la violencia”, señaló.

Para Magaly, el rol del artista debería centrarse en promover la reflexión y el respeto, no en generar más enfrentamientos entre peruanos.