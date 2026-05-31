La recta final de ‘La Granja VIP Perú’ ha generado expectativa entre los seguidores del reality, quienes se preguntan si el programa regresará con una nueva edición tras el cierre de su primera temporada. En medio de esa incertidumbre, Ethel Pozo se pronunció sobre el futuro del formato, su experiencia al frente de la conducción y los cambios que ha enfrentado el canal en los últimos meses. Además, la conductora también habló sobre el reciente intercambio de palabras que protagonizó con Paul Michael durante una dinámica en vivo y explicó cómo maneja este tipo de situaciones dentro del programa. A continuación, te contamos qué dijo sobre una posible segunda temporada, el ambiente de trabajo en el reality y el comentado episodio con el participante.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘LA GRANJA VIP’?

Ethel Pozo señaló que todavía no cuenta con información oficial sobre el futuro del reality una vez que concluya la actual edición. La conductora explicó que su acuerdo laboral fue firmado únicamente para esta temporada, la cual llegará a su fin dentro de dos semanas.

“¿Una nueva temporada? No lo sé aún, yo firmé por una que culmina el sábado 13 de junio”, comentó en diálogo con Trome. Sin embargo, dejó en claro que estaría dispuesta a seguir vinculada al proyecto si se concreta una nueva entrega. “Sí, claro, me encantaría. Me gusta mucho el formato”, expresó.

¿CÓMO EVALÚA ETHEL POZO SU EXPERIENCIA EN EL REALITY?

La presentadora hizo un balance positivo de su paso por el programa y destacó que conducir una franquicia de este tipo era una meta profesional que tenía desde hace tiempo. Según explicó, se siente satisfecha por los resultados obtenidos y por la acogida que ha tenido el espacio entre los televidentes. “Soñaba con conducir un programa así, una franquicia tan importante”, afirmó.

Pozo también señaló que, pese a los cambios y reestructuraciones que se han producido recientemente en otros espacios de Panamericana, el equipo de ‘La Granja VIP’ ha continuado trabajando con normalidad y enfocado en sacar adelante el proyecto.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU DISCUSIÓN CON PAUL MICHAEL?

Ethel Pozo minimizó el intercambio que tuvo con Paul Michael durante una dinámica del reality y aseguró que este tipo de situaciones forman parte de la naturaleza del formato. La conductora explicó que su experiencia en televisión le ha permitido aprender a manejar momentos de tensión en vivo sin que estos la afecten personalmente.

“La verdad que no”, respondió cuando le preguntaron si es difícil controlar esos episodios. Además, dejó en claro que no guarda resentimientos por lo ocurrido y que entiende este tipo de reacciones dentro de la competencia. “No tomo nada personal, así son los realities”, afirmó.

El enfrentamiento entre Ethel Pozo y Paul Michael marca la gala de “La granja VIP”. (Foto: Captura de YT/La Granja Vip)

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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