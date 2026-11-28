El futuro de ‘La Granja VIP Perú’ vuelve a generar expectativa entre los seguidores de los realities, luego de que se difundiera información sobre un posible retorno a la televisión nacional. El programa, que tuvo una primera temporada marcada por enfrentamientos, alianzas, polémicas y momentos que dieron de qué hablar en las redes sociales, podría tener una nueva oportunidad en las pantallas el próximo año. Ahora, una reciente revelación ha despertado interrogantes sobre los planes detrás de este proyecto y la posibilidad de reunir nuevamente a diferentes figuras del espectáculo. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre esta posible nueva temporada? A continuación, te contamos lo que se ha revelado sobre el regreso de ‘La Granja VIP’ en 2027.

¿LA GRANJA VIP REGRESARÁ EN 2027 POR PANAMERICANA TELEVISIÓN?

La posibilidad de una segunda temporada fue comentada por el comunicador John Cano en el canal digital Showpe. Durante su intervención, el comunicador aseguró que recibió información de fuentes cercanas al proyecto, según las cuales Panamericana Televisión habría retomado el contacto con el equipo que estuvo detrás de la primera edición.

Además, señaló que la televisora habría alquilado nuevamente el terreno donde se desarrolló el reality. A esto se suma la presunta convocatoria de personas que participaron en la producción anterior, lo que daría cuenta de los preparativos para una posible nueva entrega.

Cano también adelantó que los trabajos de preproducción comenzarían durante la primera semana de diciembre. La intención sería que el programa vuelva en 2027, tanto en televisión como en plataformas digitales. Sin embargo, hasta el momento, Panamericana Televisión no ha realizado un anuncio oficial sobre este posible regreso.

¿EN QUÉ CONSISTE EL FORMATO DEL REALITY?

‘La Granja VIP’ plantea una convivencia en un entorno rural, donde figuras conocidas deben hacerse cargo de las labores de una granja y vivir sin las comodidades habituales. El aislamiento implica no tener acceso a teléfonos, plataformas digitales ni información del exterior, una condición central del formato.

Los concursantes deben limpiar los corrales, alimentar a los animales y cultivar la tierra durante toda su estancia rural. A estas actividades se suman pruebas físicas y desafíos de destreza que influyen en su permanencia. Las nominaciones semanales ponen a algunos participantes en riesgo de eliminación, hasta definir quién obtiene el premio de S/100.000. El formato pone a prueba la resistencia y la convivencia.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA TEMPORADA DE ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

La primera edición reunió a 16 participantes, quienes convivieron durante casi tres meses y afrontaron desafíos, nominaciones y eliminaciones. La rivalidad enfrentó al Team Víboras y al Team Reales.

Cinco concursantes llegaron a la final tras superar las distintas etapas de la competencia. Cuatro formaban parte del Team Reales, mientras que Shirley Arica fue la única representante de las Víboras que consiguió mantenerse en carrera. También hubo repechajes y regresos de eliminados, además de algunas salidas por motivos de salud.

¿QUIÉN GANÓ ‘LA GRANJA VIP PERÚ’ EN 2026?

Shirley Arica ganó la temporada, cuya final se transmitió el 13 de junio. La influencer obtuvo el primer lugar gracias a la votación del público y recibió S/100.000. La gala fue conducida por Ethel Pozo y Adolfo Aguilar.

Pamela López quedó en segundo puesto, seguida de Gabriela Herrera en el tercero. Paul Michael ocupó la cuarta posición y Mónica Torres cerró la lista de finalistas en el quinto puesto.

VIDEO RECOMENDADO: