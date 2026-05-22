Xiomy Kanashiro sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre el inicio de su romance con Jefferson Farfán. Durante una conversación en el pódcast de Verónica Linares, la influencer recordó cómo pasó de ver al exseleccionado únicamente como un amigo a construir una relación sentimental con él. Sus declaraciones sorprendieron porque contó que, en un principio, descartaba completamente la idea de enamorarse de Farfán y hasta aseguró que nunca imaginó estar a su lado. Además, habló sobre las reuniones y salidas que compartían antes de iniciar su romance, las conversaciones que fortalecieron su cercanía y los planes familiares que ambos han conversado pensando en el futuro. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ CONFESÓ XIOMY KANASHIRO SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Durante su participación en el pódcast ‘La Linares’, Xiomy Kanashiro contó que al comienzo veía a Jefferson Farfán únicamente como un amigo y descartaba completamente la posibilidad de una relación sentimental. Incluso, aseguró que jamás pasó por su mente convertirse en pareja del exfutbolista.

“En algún momento dije: ‘Yo con Jefferson no, somos amigos, jamás en la vida’”, recordó entre risas. Según explicó, con el tiempo ambos empezaron a compartir más reuniones y conversaciones personales, lo que permitió que la relación cambiara de rumbo y se fortaleciera poco a poco.

Xiomy Kanashiro en el pódcast 'La Linares'.

¿CÓMO EMPEZÓ EL ACERCAMIENTO ENTRE XIOMY Y FARFÁN?

La empresaria explicó que gran parte de sus encuentros ocurrían en fiestas, reuniones y salidas nocturnas junto a amigos en común. En ese contexto, ambos comenzaron a conocerse mejor y descubrieron que tenían varias cosas en común.

“Frecuentábamos discotecas, salíamos a bailar, yo me divertía la verdad”, señaló la influencer sobre la etapa previa al romance. Asimismo, indicó que las experiencias personales que atravesaban en aquel momento ayudaron a crear una conexión mucho más cercana entre ambos.

¿QUÉ LE DIJO JEFFERSON FARFÁN PARA DAR EL SIGUIENTE PASO?

Xiomy reveló que todo cambió cuando Jefferson Farfán decidió conversar seriamente con ella para expresarle sus verdaderas intenciones. Según relató, aquella charla ocurrió mientras ella se encontraba recuperándose de una intervención estética.

“Mira, he estado pensando bien. Creo que estamos como amigos, bien, conociéndonos y eso, pero creo que deberíamos salir para conocernos a profundidad”, fueron las palabras que, según Xiomy, marcaron el inicio de una nueva etapa entre ambos.

La influencer también confesó que antes de oficializar cualquier vínculo ya habían existido besos entre ellos, aunque en ese momento no lo veía como algo formal.

Foto: Instagram

¿XIOMY Y FARFÁN PIENSAN TENER HIJOS MÁS ADELANTE?

Otro de los temas que llamó la atención fue cuando Xiomy Kanashiro habló sobre la posibilidad de formar una familia junto a Jefferson Farfán. La modelo aseguró que ambos han conversado sobre tener hijos, aunque aclaró que por ahora no está dentro de sus planes inmediatos.

“Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante”, comentó. Además, confirmó que el exfutbolista le habló abiertamente sobre la vasectomía a la que se sometió y le explicó que tomó precauciones pensando en la posibilidad de volver a convertirse en padre en el futuro.

VÍDEO RECOMENDADO: