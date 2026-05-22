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La inesperada confesión de Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán y su relación: “Jamás en la vida” | Composición EC: @xiomykanashiro / @jefferson_farfan_oficial
La inesperada confesión de Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán y su relación: “Jamás en la vida” | Composición EC: @xiomykanashiro / @jefferson_farfan_oficial
Por Redacción EC

Xiomy Kanashiro sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre el inicio de su romance con Jefferson Farfán. Durante una conversación en el pódcast de Verónica Linares, la influencer recordó cómo pasó de ver al exseleccionado únicamente como un amigo a construir una relación sentimental con él. Sus declaraciones sorprendieron porque contó que, en un principio, descartaba completamente la idea de enamorarse de Farfán y hasta aseguró que nunca imaginó estar a su lado. Además, habló sobre las reuniones y salidas que compartían antes de iniciar su romance, las conversaciones que fortalecieron su cercanía y los planes familiares que ambos han conversado pensando en el futuro. A continuación, te contamos qué dijo.

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