Por Redacción EC

Es bien sabido que, la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona estuvo marcada por una mediática historia sentimental, en la que compartieron convivencia y tuvieron un hijo en común. A pesar de que su historia de amor terminó en medio de controversias y una supuesta infidelidad, ambos mantuvieron su vínculo como padres y, con el paso del tiempo, lograron recuperar una relación estable y cordial que sigue captando la atención de la farándula peruana. Inclusive, recientemente contrajeron matrimonio con una celebración sencilla junto a sus seres queridos. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos y las críticas, el cumbiambero salió a explicar los motivos que lo llevaron a realizar una ceremonia privada y sin mayores ostentaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.