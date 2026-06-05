Es bien sabido que, la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona estuvo marcada por una mediática historia sentimental, en la que compartieron convivencia y tuvieron un hijo en común. A pesar de que su historia de amor terminó en medio de controversias y una supuesta infidelidad, ambos mantuvieron su vínculo como padres y, con el paso del tiempo, lograron recuperar una relación estable y cordial que sigue captando la atención de la farándula peruana. Inclusive, recientemente contrajeron matrimonio con una celebración sencilla junto a sus seres queridos. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos y las críticas, el cumbiambero salió a explicar los motivos que lo llevaron a realizar una ceremonia privada y sin mayores ostentaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ DESCARTÓ UNA BODA LUJOSA CON KARLA TARAZONA?

El pasado 2 de junio, Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil en una notaria de San Borja, una ceremonia que no solo captó la atención de los medios de espectáculos, sino también de los internautas, quienes no tardaron en reaccionar. Frente a cuestionamientos y especulaciones, el presentador de televisión reveló que fueron sus amigos más cercanos quienes lo motivaron a celebrar de manera sobria su boda con la actriz cómica en un restaurante campestre ubicado en Huaral. De hecho, según el cumbiambero, tanto él como su esposa no tenían previsto realizar una gran fiesta, sino únicamente cumplir con los trámites correspondientes a la boda. No obstante, el cariño de sus seres queridos los terminó por convencer.

“Estamos muy contentos, muy felices. Sé que buscan noticias; solamente les podemos decir que estamos muy contentos. Es algo muy privado y gracias por querer saber si estamos bien. Es un matrimonio civil, no queríamos hacer una fiesta religiosa, un ‘tonazo’, porque nosotros queremos compartir algo pequeño con la gente. No queríamos hacer nada, la verdad, queríamos solamente ir a un notario, queríamos firmar y justo los amigos que más nos quieren son justamente aquí, la gente de Huaral, que son de nuestra familia. Nos dijeron que había que hacerlo acá, hacer algo pequeño, algo bonito, y nos convencieron para hacerlo”, contó Domínguez visiblemente entusiasmado a los medios.

¿QUÉ DIJO TANIA RÍOS SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PREVIO A SU MATRIMONIO CON KARLA TARAZONA?

Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil el 2 de junio, luego de diversas polémicas y controversias a lo largo de estos años. Sin embargo, hace algunas semanas, Tania Ríos reapareció en el pódcast ‘Showpe’ para recordar la relación que mantuvo hace años con el cumbiambero, a quien consideró su primer amor y una persona muy importante en su vida. Asimismo, la exesposa del integrante de la Gran Orquesta Internacional recordó los emotivos momentos que vivió junto a él, dejando entrever que aún le guarda un cariño especial.

“Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo, mi primera ilusión, mi primer beso. Lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de mi vida. Él mismo me dijo: ‘si tú nunca me hubieras dejado, yo nunca te hubiera dejado’. Tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo; con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él. Él nunca me hizo nada malo”, dijo Tania, quien reside en el extranjero.