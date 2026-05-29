La próxima boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo y esta vez quien sorprendió con sus declaraciones fue Rafael Fernández. El empresario, conocido como el ‘rey de los huevos’, habló sobre el esperado matrimonio de su expareja y no dudó en lanzar una inesperada advertencia al cantante de cumbia, causando sorpresa entre los seguidores de ambos personajes. Además, recordó algunos episodios de su relación con la conductora y dejó entrever que siempre sospechó que entre ambos existía una conexión especial. Sus palabras rápidamente llamaron la atención y despertaron nuevas reacciones alrededor de la mediática pareja, especialmente porque muchos no esperaban que el empresario tomara con humor la noticia y hasta hiciera comentarios sobre el futuro de los próximos esposos.

¿CÓMO REACCIONÓ RAFAEL FERNÁNDEZ A LA BODA DE KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Durante una entrevista para el programa ‘Amor y fuego’, Rafael Fernández fue consultado sobre la próxima boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, programada para el 2 de junio. Aunque muchos esperaban una reacción incómoda por parte del empresario, él decidió responder con humor y lanzó una peculiar recomendación dirigida al cantante de cumbia. “Siempre con una mano en el abogado… por ahí también con un abogado de canje”, expresó entre bromas, provocando diversas reacciones en redes sociales.

Las declaraciones de Fernández sorprendieron porque, lejos de mostrarse molesto por la futura boda de su expareja, optó por tomar el tema de manera relajada e incluso ironizó sobre la luna de miel que podrían disfrutar Christian y Karla en el Caribe.

¿QUÉ DIJO RAFAEL FERNÁNDEZ SOBRE EL VÍNCULO ENTRE KARLA Y CHRISTIAN?

Rafael Fernández también habló sobre la cercanía que siempre observó entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. Según contó, con el paso del tiempo sintió que sus sospechas no estaban equivocadas y que ambos mantenían una conexión especial incluso cuando él todavía estaba casado con la conductora de televisión.

“Ya me he dado cuenta de que no me equivoqué”, comentó el empresario en tono bromista, dejando abierta la posibilidad de que el cantante y la exmodelo nunca dejaron de tener un fuerte vínculo emocional. Pese a ello, Fernández evitó mostrarse resentido y hasta sorprendió al asegurar que quizá ambos estaban destinados a volver. “Dicen que hay almas gemelas… tal vez han sido almas gemelas que no se pueden separar”, manifestó ante las cámaras.

¿POR QUÉ TERMINÓ EL MATRIMONIO ENTRE RAFAEL FERNÁNDEZ Y KARLA TARAZONA?

La relación entre Rafael Fernández y Karla Tarazona llegó a su fin en agosto de 2022 luego de casi dos años de matrimonio. Tras anunciar la separación, el empresario explicó que las constantes diferencias en la convivencia fueron debilitando la relación poco a poco.

“Veníamos de dos familias diferentes y costumbres distintas”, señaló Fernández al recordar que ambos acudieron durante mucho tiempo a terapia de pareja para intentar salvar el matrimonio. Sin embargo, reconoció que el desgaste emocional terminó afectando la estabilidad de la relación y finalmente decidieron tomar caminos separados, según recoge el diario La República.

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