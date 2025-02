La edición del pasado 13 de febrero del programa “América Hoy”, tuvo un altercado entre las conductoras Milett Figueroa y Janet Barboza que dejó perplejos a muchos televidentes, e incluso a sus compañeros de conducción, quienes no esperaban tal tensión en vivo. Todo comenzó a raíz de una nota sobre Jessica Newton y su opinión respecto a la posibilidad de que Milett vuelva a participar en el Miss Perú, tema que generó un intenso debate en el set. En este contexcto, Janet lanzó comentarios y risas irónicas que no pasaron desapercibidas para la nueva conductora del espacio televisivo, quien no dudó en responder con firmeza. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ MILETT FIGUEROA ANTE LAS IRÓNICAS PALABRAS DE JANET BARBOZA?

Durante la emisión del programa, Janet Barboza insinuó que Jessica Newton, directora del Miss Perú, podría haber descartado la participación de Milett Figueroa en el certamen. “Fuimos por ella y le preguntamos: ‘Jessica, ¿tú crees que Milett está aún para el Miss Perú?’ y ella, ¿qué creen? ¿Le subió o le bajó el dedo a nuestra Milett?”, expresó Barboza de forma burlesa, generando un ambiente tenso en el set.

Ante la actitud de su compañera, Figueroa no dudó en responder con firmeza: “¿Por qué la risa malvada, compañera?”. En ese momento, Ethel Pozo intentó suavizar la situación afirmando que Milett tenía todas las características necesarias para Miss Universo. Sin embargo, Janet la interrumpió, asegurando que Figueroa estaba reaccionando “muy a la defensiva”.

Lejos de quedarse callada, la pareja de Marcelo Tinelli dejó clara su postura: ”Voy a empezar a poner límites desde ya. Porque ya el primer día buena, el segundo día buena, el tercer día ya no. Hoy me levanté de mal humor, no estoy soportando, no estaría soportando. (...) No estoy para aguantar”, expresó con determinación, dando a entender que no va tolerar ninguna falta de respeto hacia su persona.

Pero la tensión no terminó ahí. Janet Barboza, sin bajar el tono, lanzó una nueva indirecta: “Necesitamos que la cuarta conductora traiga contenido y no vemos nada”. Milett, sin titubear, respondió de inmediato: “Tienen contenido, bastante”.

El ambiente en el set se tornó aún más incómodo ante la presencia de sus compañeros, por lo que Ethel Pozo decidió intervenir para calmar la situación. Para evitar que el intercambio subiera de tono, la hija de Gisela Varcárcel dio paso a la nota sobre Jessica Newton, poniendo fin al momento tenso en vivo, según recoge el diario La República.

¿SEGUIRÁ LA TENSIÓN ENTRE MILETT FIGUEROA Y JANET BARBOZA EN “AMÉRICA HOY”?

El enfrentamiento entre ambas conductoras no pasó desapercibido por los televidentes ni en redes sociales, donde los seguidores del programa expresaron opiniones divididas. Mientras algunos apoyaron la actitud de Milett, destacando que se defendió con seguridad ante los comentarios de Barboza, otros consideraron que su reacción fue exagerada.

Por el momento, ni Janet Barboza ni Milett Figueroa han brindado más declaraciones sobre aquel incómodo episodio. Sin embargo, queda claro que la relación entre ambas podría seguir generando momentos de tensión en futuras ediciones del programa. Debido a los constantes comentarios dirigidos a la modelo, se han producido algunos cruces de palabras entre ambas en distintas ocasiones.