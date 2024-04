La irónica reacción de Magaly Medina tras escuchar a Jean Deza opinar sobre su trabajo

Hace unos días, Jean Deza salió a declarar para el programa ‘La fe de Cuto’ que conduce Cuto Guadalupe donde habló sobre su vida privada y profesional. Precisamente, el futbolista nacional reveló que no le guarda rencor a Magaly Medina por los diversos ampayes que lanzó en su espacio televisivo. Ante ello, la popular ‘Urraca’ opinó sobre lo dicho por Deza. Todos los detalles sobre su respuesta en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO JEAN DEZA SOBRE MAGALY MEDINA?

Jean Deza brindó unas declaraciones para el espacio que conduce Cuto Guadalupe, donde no dejó pasar la oportunidad para aclarar que Magaly Medina no tiene la culpa de sus diferentes escándalos durante todo este tiempo. “Con esa señora (Magaly Medina) no tengo nada que ver. Ella hace su chamba, hace su trabajo. Me dicen que ella me ha perjudicado, pero ella hace su chamba. Ella se acuesta y no está pensando en Jean Deza”, dijo.

No obstante, el popular ‘Ratón’ mencionó que nunca se sentaría en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para brindarle una entrevista, pese a lo dicho por él. “¿Por qué no me he sentado en su programa? Nunca lo haré, no tengo porque darle explicaciones de mi vida, si termina bien o mal, es mi vida. Ella hace su chamba, pero nunca me sentaré ahí”, enfatizó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MAGALY MEDINA?

Tras escuchar parte de la entrevista, Magaly Medina utilizó su programa para referirse sobre lo declarado por Jean Deza, resaltando que dijo algo “sensato” y posteriormente dándole la razón. “Por fin le escucho decir algo sensato, algo que tiene pies y cabeza. Yo cuando me voy a la cama, no me voy pensando en Deza, Cuto, Farfán, por fin alguien que no soy yo lo dice. Tiene mucha razón”, sostuvo.

Asimismo, la figura de ATV ironizó sobre las reflexiones del jugador de Alianza Atlético Sullana, por lo que también aplaudió que haya aceptado sus errores, pues es un gran paso en su vida. “No se si es la Semana Santa (...) Por fin alguien que no soy yo lo dice, cuánta razón Jean Deza, yo jamás pensé decir eso ¿A dejado el alcohol?”, expresó.

MAGALY MEDINA CELEBRÓ SUS 61 AÑOS

Magaly Medina decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotos junto a un mensaje inspirador con motivos de sus 61 años. La popular ‘Urraca’ resaltó el buen momento que viene pasando en lo personal y que las experiencias que le tocó vivir ahora la hacen una mujer más fuerte.

“Estoy en un momento muy bonito conmigo misma. Cada paso en mi camino lo doy con entusiasmo y con entrega. Cada día siento que estoy por descubrir cosas nuevas y maravillosas, que hay muchas aventuras por vivir y grandes travesías por hacer. Agradezco por todo lo vivido que me hizo la mujer fuerte y decidida que hoy cumple 61 extraordinarios años. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE TENER UN HIJO CON ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina, conocida por hablar siempre con sinceridad, tomó la decisión de compartir con su público una confesión personal mientras realizaba una entrevista a Mávila Huertas en su programa. La figura de ATV sostuvo que deseaba tener un hijo con su actual pareja, Alfredo Zambrano durante una época, aunque dejó en claro que el tiempo no estuvo a su favor.

“Es cierto, eso sucede. A mí me pasó, por ejemplo. Tuve el deseo de tener un hijo junto con mi esposo. Pero lo conocí un poco tarde, cuando mi sistema reproductor dejó de funcionar como me hubiese gustado”, dijo la presentadora de televisión con mucha calma.