Jean Deza se ha convertido en uno de los futbolistas más involucrados en el mundo de la farándula peruana debido a sus vínculos con reconocidas modelos como Shirley Arica y la expolicía Jossmery Toledo. Además, fue captado por las cámaras de Magaly Medina en un estado aparentemente ebrio, a pesar de que debía estar concentrando con su club. Ante esta situación, el futbolista de 31 años pidió ser invitado al programa de la ‘Urraca’, lo cual la tildó de “madrina”, para contar su versión sobre su polémica vida. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y respondió de manera sarcástica, lo que generó reacciones en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA A JEAN DEZA TRAS PEDIRLE QUE LO ENTREVISTE?

Hace unos días, Jean Deza estuvo como invitado en el programa ‘Ni Loco ni Santo’, que se transmite por YouTube, para hablar sobre temas deportivos de su carrera futbolística. El exseleccionado nacional no dudó en referirse a su vida personal y a los vínculos que tuvo con diferentes mujeres a lo largo de estos años, por lo que hizo un llamado a Magaly Medina, llamándola “madrina”, para que lo invite a su set de televisión y así poder conocerla en persona. “La quiero conocer, cuándo me invita, quiere saber la verdad de todo, te lo voy a decir yo”, dijo Deza entre risas.

Jean Deza mostró su interés de asistir al set de Magaly Medina para contar detalles de su vida íntima. Foto: Captura

Ante ello, la pelirroja respondió en su programa, fiel a su estilo, y mostró su incredulidad por las palabras de Deza en el podcast, donde pide que lo entreviste. De esta manera, la periodista dejó en claro su posición de no tener ningún tipo de relación cercana con el exjugador de Alianza Lima, ya que ahora no tiene el impacto mediático que tenía antes.

Jean Deza mostró su interés de asistir al set de Magaly Medina para contar detalles de su vida íntima.

“¿Ahora me llama madrina? ¡No puede ser! Ahora se hacen los valientes. Son pura bocota, nada más. La gente ya ni se acordará de los ampays que le hacíamos todas las semanas. ¿Qué le vamos a preguntar? Si ya no está vigente. Era caserito, ya aburría verlo tomar todas las semanas, cuando me empezó a bajar el rating tuvo que vetarlo del programa”, comentó irónicamente en “Magaly TV La Firme.

¿QUÉ PALABRA PATENTÓ MAGALY MEDINA ANTE INDECOPI?

La popular Magaly Medina, a través de su empresa Producciones MGM S.A.C., patentó ante el Indecopi la palabra ‘Chollywood’, por lo que podría haber grandes multas en caso de que se identifique su uso indebido. De esta manera, el registro de esta palabra representa un paso significativo en la protección de su propiedad intelectual y su marca personal.

Asimismo, el significado de la palabra ‘Chollywood’ está vinculado al estilo crítico y controversial de Magaly Medina hacia la farándula nacional, es decir, representa el escándalo de los personajes del país dentro de este espacio mediático. Entonces, la pelirroja y su empresa lo patentaron legalmente con el objetivo de preservar su exclusividad.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR UTILIZAR LA PALABRA ‘CHOLLYWOOD’?

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi mencionó que las personas que utilicen de manera inadecuada el término ‘Chollywood’ confrontarían diferentes infracciones, como retirar los productos, impedir sus ventas y la exorbitante multa de hasta S/ 772,500.