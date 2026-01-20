Christian Cueva no se quedó callado ante las recriminaciones que lanzó Leslie Shaw sobre sus shows junto a Pamela Franco. En una entrevista con un medio nacional, ‘Aladino’ devolvió el golpe con un comentario lleno de ironía y picardía. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el exvolante del Toluca de México.

La irónica respuesta de Christian Cueva a Leslie Shaw tras ser criticado por subir junto a Pamela Franco a escenarios: “¿Quién es ella?”

“Es su expresión, es cómo lo ve. Yo te voy a decir: ¿quién es Leslie Shaw?, contestó con contundencia Cueva. Dicha declaración dejó atónita a Pamela Franco, quien intentó calmar a su pareja.

Qué dijo Leslie Shaw sobre Christian Cueva

“No siento que Christian Cueva sume en el escenario, al revés, siento que le resta. Ella tan regia con su vestuario, su cuerpazo y orquesta, y el otro todo borracho con su short y chancleta, horrible. No creo que ella la esté pasando bien”, comentó la cantante en Radio Karibeña.

Recordemos que en su momento, generando gran sorpresa, Cueva incursionó en el mundo de la música, incluso grabando un tema junto a Franco. Sin embargo, el jugador todavía se encuentra en actividad y esta temporada defenderá la camiseta de Juan Pablo ll.

Pamela López sorprende al revelar el salario mensual de Christian Cueva en Arabia Saudita y deja a ‘Peluchín’ boquiabierto

Durante su participación en ‘Amor y fuego’, Pamela López se presentó acompañada de su abogado Gino Zamora para abordar asuntos jurídicos relacionados con Christian Cueva. La empresaria trujillana reveló que le solicitó al futbolista una pensión mensual de S/ 64.000 para cubrir los gastos de sus tres hijos.

Gigi Mitre hizo referencia al paso del volante por el fútbol saudí, una liga famosa por sus contratos con grandes montos. Frente a esto, Pamela confesó que el jugador recibía $100.000 cada 30 días y que había firmado por tres temporadas, información que dejó atónito a Rodrigo González. En plena transmisión, el conductor no pudo evitar cuestionar.

‘Peluchín’ no pudo ocultar su asombro al conocer que el jugador firmó un acuerdo por tres temporadas en Arabia Saudita, y de inmediato hizo sus propios números para dimensionar la cifra. “Tres millones 600 mil se llevó en esos tres años”, indicó el conductor.