La comedia perfecta para disfrutar en familia llega a los cines este 19 de noviembre con una entretenida historia sobre la convivencia más caótica de las fiestas. (Foto: Cinecolor)
La comedia perfecta para disfrutar en familia llega a los cines este 19 de noviembre con una entretenida historia sobre la convivencia más caótica de las fiestas. (Foto: Cinecolor)
Por Paolo Valdivia

La temporada navideña arranca en la pantalla grande con el plan perfecto para disfrutar en familia. “Ratoncitos en apuros”, una comedia llena de humor, peripecias y espíritu festivo, llega a las salas de cine este 19 de noviembre para conquistar a grandes y chicos.

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