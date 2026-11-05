La temporada navideña arranca en la pantalla grande con el plan perfecto para disfrutar en familia. “Ratoncitos en apuros”, una comedia llena de humor, peripecias y espíritu festivo, llega a las salas de cine este 19 de noviembre para conquistar a grandes y chicos.

¿De qué trata “Ratoncitos en apuros”? Una disparatada guerra por el hogar

En busca de paz y tranquilidad, una familia decide dejar la bulliciosa ciudad para mudarse al campo, convencida de haber encontrado la casa de sus sueños. Sin embargo, su anhelo de una vida apacible se convierte en una auténtica pesadilla al descubrir que no están solos.

Una astuta y organizada familia de ratones habita la residencia desde hace mucho tiempo y no tiene la menor intención de ceder ni un solo rincón de su territorio.

Trampas, persecuciones y mucha diversión familiar

Lo que empieza como una incómoda convivencia pronto escala a una batalla campal sin tregua.

Estrategias disparatadas: Ambos bandos desplegarán ingeniosas trampas y artimañas para adueñarse de la casa.

Ambos bandos desplegarán ingeniosas trampas y artimañas para adueñarse de la casa. Persecuciones dinámicas: Una serie de situaciones cómicas pondrá a prueba la paciencia y creatividad tanto de humanos como de roedores.

Una serie de situaciones cómicas pondrá a prueba la paciencia y creatividad tanto de humanos como de roedores. Un mensaje festivo: En medio del caos, ambas familias descubrirán que convivir bajo el mismo techo es más complicado —y revelador— de lo que imaginaban.

Dirección y elenco: ¿Quiénes están detrás de la película?

Bajo la dirección del cineasta Henrik Martin Dahlsbakken, esta propuesta combina el encanto de las fiestas navideñas con la comedia física tradicional.

El reparto principal cuenta con destacados talentos que dan vida a esta divertida convivencia:

Pål Sverre Hagen como Peter

como Sara Khorami como Sara

como Flo Fagerli como Ane

como Vegard Strand Eide como Mikkel

¿Por qué no te puedes perder “Ratoncitos en apuros” este 19 de noviembre?

Con personajes entrañables, secuencias llenas de ocurrencias y una ambientación navideña única, la película demuestra que hasta el conflicto más inesperado puede transformarse en una aventura inolvidable.

Esta Navidad, la diversión se instala en los cines... ¡aunque los dueños de casa no estén muy contentos! Separa la fecha y disfruta de “Ratoncitos en apuros” desde este 19 de noviembre.