La millonaria cifra que Patricio Parodi gasta en sus fiestas y que sorprendió a todos | Foto: @patoparodi18
La millonaria cifra que Patricio Parodi gasta en sus fiestas y que sorprendió a todos | Foto: @patoparodi18
Por Redacción EC

Patricio Parodi volvió a llamar la atención por la vida nocturna y sorprendió al revelar cuánto dinero puede desembolsar una noche de fiesta en Lima. En entrevista con el pódcast ‘La Manada’, el integrante de ‘Esto es Guerra’ habló sobre sus boxes, la forma en que organiza sus reuniones y su manera de disfrutar pese a la exposición pública. Su declaración generó sorpresa entre los conductores del streaming, quienes quisieron conocer sobre sus costumbres cuando sale a divertirse con sus amigos y sobre la dinámica que mantiene durante estas celebraciones. También explicó cómo enfrenta la atención que recibe en redes sociales y las situaciones que pueden surgir mientras disfruta de una fiesta. A continuación, te contamos cuánto gastó en fiestas, cómo vive sus juergas y qué dijo sobre las imágenes que circulan en redes.

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