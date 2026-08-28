Patricio Parodi volvió a llamar la atención por la vida nocturna y sorprendió al revelar cuánto dinero puede desembolsar una noche de fiesta en Lima. En entrevista con el pódcast ‘La Manada’, el integrante de ‘Esto es Guerra’ habló sobre sus boxes, la forma en que organiza sus reuniones y su manera de disfrutar pese a la exposición pública. Su declaración generó sorpresa entre los conductores del streaming, quienes quisieron conocer sobre sus costumbres cuando sale a divertirse con sus amigos y sobre la dinámica que mantiene durante estas celebraciones. También explicó cómo enfrenta la atención que recibe en redes sociales y las situaciones que pueden surgir mientras disfruta de una fiesta. A continuación, te contamos cuánto gastó en fiestas, cómo vive sus juergas y qué dijo sobre las imágenes que circulan en redes.

¿CUÁNTO DINERO HA LLEGADO A GASTAR PATRICIO PARODI EN UNA NOCHE DE FIESTA?

Durante su conversación con Gerardo Pe, Mario Irivarren y Laura Spoya en el streaming ‘La Manada’, Parodi respondió cuánto recordaba haber gastado como máximo en una juerga. Sin darle demasiadas vueltas, calculó que el monto estuvo entre 8.500 y 9.000 soles. “Habrán sido sus... Ocho quinientos, nueve. Es mucho, sí, sí. Es un montón, de verdad”, reconoció el chico reality, generando sorpresa entre los conductores.

¿CÓMO ORGANIZA SU BOX Y POR QUÉ ASEGURA QUE NADIE SE ABURRE?

Parodi se animó a compartir cómo se organiza cuando sale. El integrante de Esto es Guerra explicó que suele salir con uno, dos o tres amigos y que, como máximo, puede haber cuatro o cinco hombres dentro de su box. Al ser consultado sobre las mujeres que suelen acompañarlos, prefirió no precisar una cantidad y respondió: “Eso no importa”. Según explicó, muchas llegan por conexiones propias de la fiesta y no necesariamente porque hayan acudido con él.

Para asegurar que exista un buen ambiente, explicó que busca distribuir la atención entre los distintos grupos que comparten el espacio para mantener la diversión. “Nunca nadie se ha aburrido en mi box”, afirmó. Incluso contó que pueden establecer pequeños momentos para acercarse a cada grupo y hacer que todos participen de la celebración.

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS IMÁGENES QUE LE TOMAN EN LAS FIESTAS?

Sus declaraciones ocurrieron después de que circularan imágenes suyas durante Cochinola, evento realizado el 22 de agosto. Parodi relató que tuvo dificultades para encontrar su box debido a la falta de señal y que finalmente un miembro de seguridad lo ayudó a ubicarlo.

Sobre las grabaciones, dejó clara su incomodidad, aunque aseguró que no permitirá que eso limite sus salidas. “No me gusta que me graben, pero no dejo de vivir”, manifestó.

¿POR QUÉ PREFIERE QUEDARSE HASTA EL FINAL DE UNA FIESTA?

El influencer también explicó que, cuando está cómodo con sus amigos, prefiere continuar en el mismo lugar antes que trasladarse a un after. “Si estoy ahí con un grupo y estoy divertido, me quedo hasta las últimas, hasta que salga el sol”, comentó. Para Parodi, la decisión depende de cómo se sienta durante la celebración y no de continuar la noche por obligación, según informa Infobae.

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