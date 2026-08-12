Bill Skarsgård y Al Pacino se encierran en un mortal duelo psicológico bajo la dirección de Gus Van Sant. Con una trampa conectada al cuello del secuestrador, este intenso thriller de rehenes llega a las salas este 20 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Bill Skarsgård y Al Pacino se encierran en un mortal duelo psicológico bajo la dirección de Gus Van Sant. Con una trampa conectada al cuello del secuestrador, este intenso thriller de rehenes llega a las salas este 20 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El próximo jueves 20 de agosto llega a la cartelera de cine “La Negociación”, una propuesta cinematográfica cargada de tensión, desesperación y giros psicológicos. La trama sitúa al espectador en el centro de un conflicto límite: un hombre armado irrumpe en las oficinas de una empresa hipotecaria y toma como rehén a su presidente.

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