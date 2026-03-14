Por Redacción EC

Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. De hecho, actualmente participa de la teleserie ‘Los otros concha 2′, dando vida a Estela Vargas, personaje que ha descrito como una “montaña rusa de emociones”. Asimismo, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. Sin embargo, en los últimos días, la actriz peruana atravesó un momento de incertidumbre en su vida, debido a que su hija, Valentina Carmona, fue sometida a una delicada operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. Así, en medio de un proceso de recuperación, la exvedette enfrentó noticias malintencionadas sobre la supuesta muerte de su menor, generando el rechazo de esta información. Pese a que la cirugía fue un éxito, la presentadora de televisión reveló que la hija de Javier Carmona se irá del país para enfrentar un nuevo reto en su vida profesional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.