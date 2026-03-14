Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. De hecho, actualmente participa de la teleserie ‘Los otros concha 2′, dando vida a Estela Vargas, personaje que ha descrito como una “montaña rusa de emociones”. Asimismo, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. Sin embargo, en los últimos días, la actriz peruana atravesó un momento de incertidumbre en su vida, debido a que su hija, Valentina Carmona, fue sometida a una delicada operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. Así, en medio de un proceso de recuperación, la exvedette enfrentó noticias malintencionadas sobre la supuesta muerte de su menor, generando el rechazo de esta información. Pese a que la cirugía fue un éxito, la presentadora de televisión reveló que la hija de Javier Carmona se irá del país para enfrentar un nuevo reto en su vida profesional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO TULA RODRÍGUEZ SOBRE EL VIAJE DE SU HIJA VALENTINA CARMONA?

Luego de que, a inicios de marzo, Valentina Carmona se sometiera a una riesgosa intervención quirúrgica para corregir una asimetría ósea, procedimiento que requería que su sistema óseo estuviera completamente desarrollado, Tula Rodríguez confesó que aún siente cierto temor y nerviosismo, ya que el proceso de recuperación será largo. Sin embargo, en una entrevista para ‘Más espectáculos’, la actriz peruana reveló que su hija viajará al extranjero muy pronto para empezar con sus estudios universitarios, por lo que la acompañará durante varias semanas en su proceso de adaptación. Según la empresaria, esta pausa en su vida laboral servirá para descansar y pasar más tiempo con su pequeña, mientras la ayuda a instalarse.

“Todavía 3 semanas (ingiriendo) solamente líquido, después tres semanas de papillas, terapias... Es súper fuerte, pero bueno, no hay nada que mi hija no lo haya pasado y no hay nada que no haya logrado hasta ahora. Definitivamente salió a su papá. Vamos a ver qué pasa... Se va del país, todavía no puedo decir la fecha, pero sí, se me va. El cordón umbilical nunca se rompe, pero sí se aleja, siempre vamos a estar conectadas, no importa cuántos kilómetros, ella siempre será mi bebé. Me voy con ella, intentaré estar yendo todo el tiempo posible pero también tengo que trabajar. Creo que después de la novela me merezco un mesecito para estar con ella”, sostuvo Tula.

¿POR QUÉ ‘CHIQUITO’ FLORES NO SE CASÓ CON TULA RODRÍGUEZ?

Tula Rodríguez y Juan Flores han mantenido una relación muy significativa y larga de más de cinco años. Sin embargo, la desconfianza y las infidelidades estuvieron entre las principales razones que llevaron al fin del romance, un hecho que generó comentarios y debates durante varias semanas en ese momento. Y es que, recientemente, a través del pódcast en Ouke, ‘Chiquito’ Flores, con evidente nostalgia, reveló que estuvieron a poco de convertirse en esposos.

“Estuvimos 5 años, tuve un cariño especial por ella. La conocí desde los 19 años. Quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento. Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato. Cometí un error y me ampayaron”, contó el exarquero tras la pregunta que le realizó ‘Majo con sabor’.

De hecho, el exfutbolista afirmó que se arrepintió de haber cometido una infidelidad, por lo que quiso regresar con la exmodelo, pero era muy tarde, ya que ella había iniciado una relación con Javier Carmona. “Quise volver, pero ya no pues. Ya estuvo con este patita el que falleció”, agregó. “Yo estuve con Tula (...), pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento, le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época, tenía mi fama, no supe controlarme”, reveló en una entrevista para ‘Amor amor amor’.