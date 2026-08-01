Ducelia Echevarría se ha convertido en uno de los personajes más controversiales en la farándula peruana y que alcanzó notoriedad por su participación en los realities ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Tras su etapa en la televisión, ha enfocado su carrera en sus emprendimientos, la creación de contenido para redes sociales y su vida en Pozuzo. Sin embargo, una gran oportunidad se abrió para la modelo peruana en la pantalla chica internacional, al incorporarse al programa ‘Guerreros Mundiales’. A pesar de destacar por su garra y actitud competitiva, cualidades que siempre la caracterizaron, una conducta antideportiva provocó su sorpresiva eliminación de la competencia en México, generando el asombro de sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ DUCELIA ECHEVARRÍA QUEDÓ ELIMINADA DE ‘GUERREROS MUNDIALES’?

Durante este tiempo, Ducelia Echevarría se mantuvo alejada de la televisión peruana tras incorporarse al reality ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’, en México. Sin embargo, recientemente fue expulsada de la competencia luego de protagonizar una actitud antideportiva contra uno de sus compañeros. De acuerdo con la conductora Cynthia Urías, la influencer incurrió en un acto de agresión contra uno de los competidores, motivo por el cual fue retirada de la competencia. Además, anunció que la producción del programa mexicano incorporaría un reemplazo para evitar que su equipo se viera perjudicado. “Ducelia se agacha, toma un puño de tierra y se lo tira a Mamba en la cabeza y eso para la producción se considera agresión y falta de respeto”, explicó al inicio.

“Producción tomó la decisión, como ya se venía manejando sobre las faltas de respeto que ha habido en esta temporada, de que Ducelia abandone la competencia. Van a tener un refuerzo, va a venir otra persona que tome su lugar; es un reemplazo para que no sientan que se quedan con un miembro menos en el equipo”, agregó Cynthia. En tanto, la peruana ofreció disculpas en vivo e intentó explicar los motivos de su reacción. “Pedirle unas disculpas a ’Mamba’ porque en parte estaba con la adrenalina, súper molesta porque él siempre grita muchísimo... me lo tomé muy personal, de repente por eso enfurecí. Estaba con mucha rabia, aparte he perdido todo hoy día. Le pido unas disculpas a ‘Mamba’, no se va a volver a repetir”, dijo Ducelia.

¿CUÁNTO DINERO GANABA DUCELIA ECHEVARRÍA EN ‘COMBATE’?

Ducelia Echevarría contó pormenores de su sueldo y participación en el programa ‘Combate’ por medio de una entrevista que le brindó al diario Trome. La modelo mencionó que durante su participación tuvo que hacer de todo, por lo que se le hacía difícil generar muchos ingresos en los primeros meses.

“Empiezo a entrar en ese ritmo de competencia, pero mi hija cumplió un año y no ganaba mucho, en ‘Combate’ ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2 000 soles y luego me subieron a 4 000 fue lo máximo que gané ahí”, dijo.