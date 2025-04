Este fin de semana, Elías Montalvo, el quinto invitado de ’El valor de la verdad‘, estuvo sentado en el temible sillón rojo narrando un poco de su vida personal que estuvo marcada por momentos difíciles, tratando siempre de salir adelante por su familia. A pesar de que su participación ha generado mucha polémica debido a que ha involucrado a varios personajes de la farándula peruana, el joven modelo nacido en Comas evitó responder una pregunta incómoda relacionada con ’Esto es Guerra‘, lo que le impidió llevarse uno de los premios mayores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA QUE NO RESPONDIÓ ELÍAS MONTALVO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

La participación de Elías Montalvo en ‘El valor de la verdad’ ha generado mucho asombro entre los televidentes, debido a su pasado, desde la crisis económica que pasó con su familia cuando era menor de edad, la muerte de su padre, las oportunidades que tuvo en la televisión, los conflictos con sus hermanos y la ausencia de su madre por trabajar a fin de sacarlos adelante.

Sin embargo, eso no es todo, ya que en su vida íntima, el exchico reality confesó que mantuvo una relación amorosa con el productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo. Incluso, la mamá y las amistades más cercanas del cantante lo conocían y consideraban como una buena persona, manifestando el deseo de que la relación haya continuado en ese momento.

Aunque, tras el accidente que sufrió Elías a más de 15 metros de altura en uno de los juegos del programa de competencia, el joven de 28 años no sintió el apoyo de Peter, sobre todo por los buenos momentos que ambos habían pasado. En ese sentido, en la pregunta 16, con un comodín aún y a punto de llevarse 20 mil soles, Beto Ortiz le pregunta lo siguiente: “¿Te dieron 30 mil soles para que no hables de tu accidente en Esto es Guerra?“, a lo que el influencer optó por no responder y llevarse 15 mil soles.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ ELÍAS MONTALVO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

A continuación, te presentamos las preguntas que tuvo que responder Elías Montalvo en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este domingo 6 de abril:

¿Evitaste que tu hermano se lanzara del techo de tu casa? |Sí (verdad) ¿Cayeron tus hermanos en la delincuencia? | Sí (verdad) ¿Le pegaba tu tío a tu mamá? | Sí (verdad) ¿Te ignoraba Mario Irivarren en el programa? | Sí (verdad) ¿Te mentó la madre Mario Hart? | Sí (verdad) ¿Te decía mujercita en el colegio? | Sí (verdad) ¿Tuviste un romance con el primo de tu enamorada? | Sí (verdad) ¿Es Hugo García tu crush? | Sí (verdad) ¿Has tenido sexo a cambio de dinero? | Sí (verdad) ¿Te pagaron por chuparte los pies? | Sí (verdad) ¿Se enamoró de ti Andrea San Martín? | Sí (verdad) ¿Fue tu fantasía un trío con Andrea San Martín y Diego Chávarri? | Sí (verdad) ¿Extrañas a Peter Fajardo? | Sí (verdad) ¿Tienes un sugar daddy? | Sí (verdad) ¿Eres 100% gay? | No (verdad)

Cuéntanos 👀, ¿Qué te parecieron las confesiones de Elías Montalvo? 😦#ElValorDeLaVerdad #eliasmontalvo #sillonrojo #panamericanatelevisión #betoortiz pic.twitter.com/zTWklxmIev — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) April 7, 2025

¿QUIÉN ES ELÍAS MONTALVO?

Elías Montalvo empezó a ganar fama a través de la plataforma TikTok, donde sus videos capturaron rápidamente la atención del público. Desde marzo de 2020, sus entretenidos audiovisuales y su carisma lo destacaron, especialmente por su cercanía con figuras de la farándula peruana, con quienes colaboraba frecuentemente. Esta conexión con los chicos reality contribuyó significativamente a su creciente popularidad.

Su popularidad en TikTok lo llevó a participar en el concurso ‘TikTokers: Los rivales’ del programa ‘Esto es Guerra’, donde hizo equipo con Rosángela Espinoza. La dupla se ganó el cariño del público y se alzó con la victoria, obteniendo un premio de 10 mil soles. El impacto de su participación fue tal que fue convocado para la siguiente temporada del programa, junto a Alejandro Pino ‘El chocolatito’, quien había quedado en segundo lugar en la competencia de TikTok.

En noviembre de 2021, Elías Montalvo vivió un momento alarmante al sufrir una caída desde varios metros de altura durante una secuencia de ‘Esto es Guerra’. El incidente generó gran preocupación por su estado de salud, y requirió su hospitalización. Tras recuperarse, regresó al programa, aunque con una leve lesión en el pie. Durante ese tiempo, Montalvo expresó públicamente su convicción de que estaba protegido por su padre y su abuelo.

Actualmente, Elías Montalvo se ha alejado de la pantalla chica y sus apariciones en televisión son esporádicas. Ha enfocado su carrera en sus redes sociales, donde continúa interactuando con su público, y ha incursionado en la música, según informa Infobae.