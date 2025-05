Durante los últimos días, Flor Polo ha estado en el ojo de la tormenta, luego de ser ampayada por las cámaras de un programa de espectáculos, que la captaron siendo abandonada en plena calle por su actual pareja, Luiggi Yarasca. Esta acción ha sido duramente criticada no solo por los medios nacionales e internautas en las redes sociales, sino también por su propia madre, la icónica Susy Díaz, quien no dudó en expresar su opinión con total sinceridad. Sin embargo, en medio de la lamentable situación que vive el país por la falta de seguridad, la excongresista también mostró su respaldo y preocupación por la difícil situación que atraviesa su única hija, quien es victima de los extorsionadores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE LAS AMENAZAS DE EXTORSIONADORES HACIA SU HIJA FLOR POLO?

Es bien sabido que, en los últimos días, la vida de Flor Polo no la viene pasando bien, pues recientemente fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ingresando a un hostal junto a su actual pareja, Luiggi Yarasca, quien minutos antes al parecer había salido de un ‘night club’. Tras salir del hospedaje, se pudo ver a la hija de Augusto Polo Campos sola por algunos segundos en la vía pública, gritando “¡Luigui, espérame!” y corriendo detrás del auto de su enamorado, causando la sorpresa y criticas de los seguidores.

Susy Díaz expresó su opinión con total sinceridad sobre la situación de su hija Flor Polo. Foto: Captura Todo se Filtra

Esta bochornosa situación no pasó desapercibida por su madre, Susy Díaz, quien se mostró visiblemente indignada. Según la exvedette, no considera yerno a Yarasca y, por lo general, este tipo de noticias usualmente le llegan por los medios de comunicación, y no de la propia Flor, por lo que cree que los hijos deben afrontar sus propios problemas en la vida. “A los hijos hay que dejarlos que se caigan y se levanten solos. Mi hija pasa todas las noches aquí. No sé cuándo sale. Supongo que tal vez algún día saldrá a relajarse”, dijo Díaz.

No obstante, por otro lado, fue consultada por la terrible pesadilla que vive la actual Miss Mundo a manos de los delincuentes, quienes la vienen extorsionando por un monto de US$20.000 y la amenazan con atentar contra su vida y la de su familia. Esta terrible situación, que vive el país desde hace tiempo y tiene asustados a la población, no fue ajena para Susy Díaz, quien mostró su preocupación ante cualquier daño contra su hija.

Por ello, la exparlamentaria dejó en claro que, por ahora, prefiere enfocarse en sus pequeños nietos y en sus mascotas, optando por llevar una vida más tranquila, probablemente alejada de las cámaras de televisión y polémicas. “Es una pena lo que le está pasando a mi hija Florcita. Ella puso la denuncia y ahora las autoridades tienen que ver esos teléfonos”, finalizó para ‘Todo se filtra’.