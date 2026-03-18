Diversas reacciones hoy logran evidenciarse acerca de la separación de la pareja de esposos que conformaron Katia Condos y Federico Salazar, y es que de manera sorpresiva, el 11 de marzo hicieron público el comunicado cuyo contenido así lo certifica. A través de redes sociales, dicho anuncio ha permitido que los internautas realicen todo tipo de comentario, y entre los cuales figuran también críticas dirigidas hacia la actriz de 57 años. Te compartimos a continuación, y al respecto, lo que la también presentadora televisiva viene compartiendo mediante plataformas como Instagram, y tras mediática ruptura.

ESTA ES LA PUBLICACIÓN QUE REALIZARA KATIA CONDOS TRAS SEPARARSE DE FEDERICO SALAZAR Y RECIBIR CIERTAS CRÍTICAS

Sorpresivamente una nueva relación vinculada a personajes famosos, ha terminado acabando, y hoy estando protagonizada por parte de Federico Salazar, y una Katia Condos que luego de lanzado el comunicado donde se anuncia ruptura, viene compartiendo reflexivos mensajes.

Mediante redes sociales, la popular actriz peruana de 57 años hace uso de las historias que te permite publicar Instagram para colocar emotivas frases, y en esta ocasión particular acompañando a fotografías donde si bien no aparece la menor de sus hijos, ella decide mencionarla.

"Qué agradezco hoy... ver la puesta de sol abrazada a Siena“, compartió Katia Condos a través de dicha plataforma, y esto mientras atraviesa instantes complejos tras anunciar de manera oficial, que ya no mantiene vínculo sentimental con Federico Salazar.

De manera reflexiva decidió publicar video donde la mirada hacia el atardecer grafica la desconexión que busca, y sobre todo estando acompañada por la menor de sus 3 hijos, logra asimismo escucharse que “celebro la vida tal como es, collage de momentos simples que hacen que cada día sea un regalo, celebro los pequeños placeres“.

Resulta importante hacer mención, que la mediática y sorpresiva separación entre ambas figuras públicas, y dada a conocer a través de comunicado oficial, trajo consigo luego un exabrupto manifestado por parte de Katia Condos, quien visiblemente fastidiada brindara sus primeras declaraciones ante medios de prensa.

ASÍ SE ANUNCIÓ EL FIN DE RELACIÓN ENTRE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR

El miércoles 11 de marzo termina representando una fecha triste para quienes conocen muy de cerca a la pareja de esposos que conformaron Katia Condos y Federico Salazar, y si bien no llega a tratarse de un divorcio, lo cierto es que le han puesto fin a 30 años de relación.

Tras haber transcurrido dicho periodo, “hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, revelan ambos mediante comunicado publicado de manera conjunta, y mediante el cual expresan que “es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos”.

“El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre ...”, puntualizan además Katia Condos y Federico Salazar, y a través de unas redes sociales donde terminan solicitando comprensión para procesar el quiebre familiar experimentado luego de largos años de convivencia, y con 3 hijos en común.