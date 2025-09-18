Hoy la farándula cuenta con un nuevo caso que remece las redes sociales, y en esta ocasión protagonizada por Maju Mantilla, la ahora exconductora de “Arriba Mi Gente”. Con respecto a ella, la última noticia trasciende debido a la subida de historia puntual donde evidentemente enojada por los rumores que la sindican como infiel, anuncia que tomará medidas contra quienes la señalan como tal o lo dan a entender de alguna forma tras separación de su esposo, Gustavo Salcedo.

ESTA RADICAL MEDIDA TOMARÁ MAJU MANTILLA CONTRA QUIENES LA ACUSAN DE INFIEL

Los últimos meses de 2025 vienen resultando muy complejos para Maju Mantilla, la conductora televisiva que se despidió de “Arriba Mi Gente”, y junto a ello, hizo uso de sus redes sociales para lanzar advertencia puntual hacia quienes la vinculan con relaciones extramatrimoniales.

Tras separarse de su aún esposo, Gustavo Salcedo, la ex Miss Mundo ha acaparado las principales portadas de medios del espectáculo, siendo la infidelidad un tema referente que la termina asociando a otros hombres.

A propósito de ello, hoy llama la atención lo que expresa Maju Mantilla a través de video subido a historias de Instagram, y es que de manera directa evidencia su enojo, ya que según menciona, “todos los días me vinculan con terceros de forma maliciosa”.

“Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, refiere la ahora exconductora de “Arriba Mi Gente”, haciendo hincapié de manera puntual en que vienen “creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron”, y por lo tanto ha decidido tomar acciones más drásticas.

Habiendo rechazado previa y tajantemente, que no le fue infiel a Gustavo Salcedo con ninguno de los hombres con los cuales se le vincula, y entre los cuales resalta el nombre de Fernando Díaz incluso, Maju Mantilla hoy dice mediante el video compartido, que se reserva el derecho a “tomar las acciones legales correspondientes” si continúan involucrándola en infidelidades.

ASÍ RENUNCIÓ MAJU MANTILLA A “ARRIBA MI GENTE”

Públicamente, la vida de Maju Mantilla se encuentra en uno de sus momentos más críticos, estando todavía involucrada en casos de infidelidad que niega de manera rotunda, y por lo cual también ha visto necesario alejarse de “Arriba Mi Gente”, el magazine que condujo vía Latina durante 3 años.

“He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque si estoy afectada”, reconoció la ex Miss Mundo durante programa emitido el jueves 18 de setiembre, rechazando a la vez los rumores y aseveraciones también entorno a infidelidades que habría cometido mientras estaba con Gustavo Salcedo.

Entre lágrimas, finalmente la renuncia a “Arriba Mi Gente” de Latina se hizo oficial, manifestando además Maju Mantilla, considerarse un “... ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada“, y asimismo lamentar ”que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo“.