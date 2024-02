Durante 17 años, Homero Cristalli estuvo estable económicamente y cómodo laboralmente cuando aparecía en las pantallas de televisión para compartir los resultados de las jugadas de La Tinka. Sin embargo, todo cambió en su carrera cuando le notificaron que ya no trabajaría para la compañía de lotería.

Tras quedar desempleado, el periodista probó suerte como productor al presentar proyectos en diversos canales de televisión, pero ninguno prosperó. Finalmente incursionó como maestro de ceremonias en eventos corporativos, lo cual le dio el éxito que esperaba.

Si bien pudo salir adelante tras su salida de La Tinka, una cosa que aún mantuvo con intriga a Homero Cristalli fue conocer la verdadera razón de su despido de la compañía de lotería. Sobre este tema habló con Infobae Perú, revelando qué fue lo que le dijeron los directivos cuando fue despedido.

¿POR QUÉ DESPIDIERON A HOMERO CRISTALLI COMO PRESENTADOR DE LA TINKA?

Según contó Cristalli, la noticia de su salida le causó enorme sorpresa debido a que nunca llegó a imaginar que le dirían “estás despedido”. Tras notificarle la decisión, los directivos de la Tinka le explicaron cuáles eran sus motivos.

“Queremos renovar la imagen. Tu trabajo no está en tela de juicio, al contrario, estamos muy contentos contigo...”, recordó Cristalli sobre el momento de su despido.

“El gerente me dijo: ‘La Tinka es femenina, entonces queremos una animadora femenina”, indicó el periodista sobre la supuesta razón de su salida.

Sin embargo, si bien le explicaron el motivo de su salida, Homero Cristalli asegura no conocer la verdad que detrás de su interrupción como anunciante de las bolillas ganadoras de La Tinka.

“No sé bien la razón (que generó su despido). No hubo ninguna negligencia de mi parte, no hice nada mal como para que tomaran una decisión de esa forma. Literalmente, me quedé sin nada, con las manos vacías, porque era lo único que tenía”, precisó el comunicador.

¿QUÉ ES LA TINKA?

La Tinka es una marca de lotería peruana, así como marca paraguas de otras modalidades de apuestas como Kábala, Ganagol, Gana Diario, Te Apuesto y Kinelo.

Las reglas de este juego de lotería constan de un “boleto de la suerte” en el que se deberá colocar 6 números en un rango 1-45. Esto te da como probabilidad al menos 8.145.060 combinaciones existentes, de las cuales solo una combinación será la ganadora del gran pozo millonario.

Según estimaciones de la misma empresa, hasta la fecha La Tinka ha entregado más de 1.500 millones de soles hasta el 2021.

La Tinka se juega los días miércoles y domingos, y se puede ver el sorteo a las 10:50 PM por América TV desde la televisión, y en Facebook o YouTube desde el celular o laptop.

Por otro lado, para conocimiento general, el término Tinka está relacionado a un ritual que realizaban los habitantes del antiguo Perú. Este proceso consistía en rociar chica y aguardiente en dirección hacia arriba para que los espíritus les den suerte.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR EN LA TINKA?

Existen dos maneras de jugar La Tinka, de manera presencial a través de los puntos ubicados en diversos centros comerciales y farmacias; y de manera online.

Para jugar de manera online, primero debes crear una cuenta en la página web de La Tinka, siempre y cuando seas mayor de 18 años. Allí, deberás completar un formulario con tus datos personales.

Cuando verifiques tu cuenta de La Tinka tendrás que cargar el saldo para poder jugar. Para hacerlo solo debes seguir los pasos que te indican en la pantalla. Puedes elegir el método de pago que mejor se acomode a tu uso, como: Visa, Mastercard, Agora, Interbank, BCP, Pagoefectivo, Safetypay y Lotocard. En la mayoría puedes hacer un abono mínimo de 5 o 20 soles.

Una vez realizado el depósito, debes marcar 6 números o más en la zona de juego y confirmar tu compra. Para una jugada simple de S/ 5, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 46.

Una vez hayas decidido bien tu selección, deberás seleccionar “finaliza tu compra”.

