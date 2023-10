El “El Gran Chef: Famosos 4″ ha generado gran expectativa entre sus seguidores. El reconocido programa de competencia culinaria vuelve la próxima semana con el objetivo de entretener a sus miles de fanáticos. En este contexto, una de las novedades que presentará es la participación de Mónica Zevallos, famosa conductora de televisión de quien no se supo nada durante bastante tiempo. A continuación, te contamos el motivo por el que dejó la televisión peruana y decidió vivir fuera del país.

La razón por la que Mónica Zevallos dejó la televisión peruana y decidió vivir en el extranjero

Mónica contó que, una de las razones por las que dejó de aparecer en programas televisivos, es que no se sentía cómoda con el momento por el que atravesaba la pantalla chica en en ese entonces.“Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo. (En ‘Sueltos en casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda”, señaló a La República.

Luego de pensarlo bastante, Zevallos decidió irse a Puerto Rico para conducir “Mónica en confianza”. Después de ser la presentadora de este programa, el cual se emitía en diferentes partes del mundo, se instaló en Estados Unidos, Florida, según le contó a Infobae.

“Mis hijos estaban en una edad de, todavía poder mudarme a otro país. Estaba terminando mi contrato con Univision, con mi programa de talk show. Luego, con mi esposo se nos presentó esta oportunidad de irnos para allá (Estados Unidos). Era también darle una oportunidad para mis chicos”, señaló la exconductora a dicho medio.

¿En qué trabaja actualmente Mónica Zevallos?

Cabe destacar que Mónica se dedicó a un rubro completamente distinto una vez que se retiró de la televisión. Ella trabaja como promotora de bienes raíces, y su labor principal es aconsejar y recomendar a las personas para que puedan elegir su mejor opción en cuanto a casas, señaló a la web periodística en mención.

Así fue el anuncio de Mónica Zevallos como nueva participante de “El Gran Chef: Famosos 4″ de Latina

En la publicidad de la nueva temporada, se hace una presentación breve de quiénes serán los nuevos concursantes de “El Gran Chef: Famosos 4″. Una vez que estuvo a punto de finalizar la misma, la sorpresa fue absoluta, pues se hizo el anunció que Mónica Zevallos, conocida presentadora de televisión, de la cual no se sabía nada hace mucho tiempo, será una de las competidoras.

“Todo es posible, yo también sueño con cocinar y recuerden que los sueños se hacen realidad”, comentó Zevallos en lo que es una especie de avance de lo que sucederá en esta nueva edición del programa. Aquí también se confirmó la presencia de los siguientes personajes:

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de “El gran chef: famosos”?

La temporada 4 de “El gran chef: famosos”, muy esperada por sus espectadores, se lanzará en Latina Televisión el próximo lunes 9 de octubre. La competencia empezará a las 8:00 p.m. Hay mucha expectativa por saber quiénes serán los mejores en esta ocasión.

¿Quiénes son los participantes de la cuarta temporada?

Tilsa Lozano



Checho Ibarra



Renato Rossini



Ximena Hoyos



Saskia Bernaol



Mónica Zevallos



Gino Pesaressi



Renato Rossini Jr



Florcita Polo



Fiorella Cayo



Christian Ysla

