La razón por la que Mr Peet no aceptó estar en “El Gran Chef Famosos: la revancha

En los últimos meses, “El Gran Chef Famosos” se ha convertido en uno de los programas preferidos por niños y adultos debido a sus personajes que lo integran. Y es que, Mr. Peet, participante de la segunda temporada, viene siendo solicitado por los seguidores para que forme parte de “La Revancha”, aunque luego el locutor deportivo rechazó la propuesta. Conoce en esta nota todos los motivos.

¿POR QUÉ MR PEET NO ACEPTÓ ESTAR EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

El popular Peter Arévalo utilizó su programa “Madrugol” que se transmite por YouTube para aclarar los motivos que lo llevaron a rechazar estar en la quinta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El comunicador mencionó que la producción de Rayo en la Botella se comunicó con él para invitarlo; sin embargo, previamente ya había aceptado compromisos laborales con una marca e impedía asistir a las grabaciones.

“Yo conversé con la gente de ‘El gran chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las de ‘El gran chef’, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a. m. y salía 6 p. m., ahora me dijeron que es de 8 a. m. a 5 p. m., pero igual no podía”, dijo Mr Peet.

¿QUÉ OPINA MR PEET SOBRE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Durante el programa, Mr Peet también no dejó pasar la oportunidad en mencionar que le tiene mucho cariño a todo el equipo de ‘El Gran Chef Famosos’ y, pese a que por ahora es imposible poder regresar al reality de cocina, reveló que muy pronto lo hará.

“Le agarré mucho cariño a la productora, pero por cuestiones de tiempos no iba a estar en esa temporada. No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado. Luanita (su fan), lamento no alegrarte desde ‘El gran chef’, pero en algún momento voy a estar por ahí”, aseguró el conductor de “A Presión”.

¿POR QUÉ LUCHO CÁCERES RECHAZÓ ESTAR EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Lucho Cáceres decidió brindar una entrevista al programa ‘Cinesmero’ que se difunde a través de YouTube, en la cual detalló los motivos por el que le llevaron a rechazar formar parte de “El Gran Chef Famosos”. El artista nacional sostuvo que no podría tener “una falsa alegría” en las grabaciones, pues habrá momentos en que no estará de buenos ánimos.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque debes tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo”, dijo.

Asimismo, Hugo Lezama le propuso crear un personaje antagónico dentro del reality de cocina, por lo que Cáceres lo pensó, pero lo rechazó por el momento. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...”, agregó a dicho medio.

¿QUIÉNES INTEGRAN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La lista de famosos que integran ‘El gran chef: famosos’ continúa siendo 12, pues tras la salida de Miguel Vergara del programa, Ale Fuller regresó nuevamente a la competencia de cocina:

Mauricio Mesones

‘Loco’ Wagner

Mónica Torres

Armando Machuca

Mayra Goñi

Milene Vásquez

Junior Silva

Karina Calmet

‘Flaco’ Granda

Renato Rossini Jr.

Susan León

Ale Fuller.