El conductor de televisión, actor y exfutbolista peruano Yaco Eskenazi formó parte del programa televisivo El Gran Chef Famosos hace dos años que, inclusive, fue revelación por la experiencia que había obtenido al trabajar como chico reality en América televisión. A pesar de ello, señaló que no fue el debut como esperaba debido a que tuvo un enfrentamiento con el reconocido chef Giacomo Bocchio quien fue jurado del mencionado programa. Todos recuerdan su estilo exigente y técnico al evaluar los platos de los concursantes. Desde el silencio, Yaco Eskenazi explica lo que sucedió después que el jurado hizo la evaluación de su primer plato: zarza de criadilla. Además, recuerda que fue todo un reto debido a que debida de adaptarse a gente nueva ya que era otro canal que no es América televisión donde allí todos eran sus amigos.

¿Qué fue lo que le dijo Giacomo Bocchio que incluso el chico reality quiso pegarle después de evaluar su plato?

“Te falta humildad de aprendiz”, eso fue lo que le dijo el jurado Giacomo Bocchio después de haber evaluado su plato. Eskenazi contó que esas palabras hicieron que se le subiera la temperatura porque le sacó de sus casillas. “En ese momento quería pegarle con toda mi alma”, fue lo que indicó el ex chico reality. Según lo que explica también es que cuando el jurado le calificaba su plato había respondido que le faltó un no sé qué en el plato que había preparado. Lo que interpreta que él trató de opinar sobre la calificación y que en ningún momento quiso cuestionarlo. Sin embargo, explicó que al respirar y calmarse reflexionó que cuando el jurado le dijo aprendiz suavizó un poco la situación. “Si me hubiera dicho solo que me falta humildad, de seguro cortaba la cámara y le respondía ‘Tú no me conoces. ¿Por qué chu*** me dices que no soy humilde?’”, manifestó Eskenazi.

¿Qué es lo que viene haciendo en la actualidad el conductor por lo que se alejado de los programas realitys?

Actualmente, Yaco Eskenazi continúa vinculado al mundo del entretenimiento y la televisión en Perú. Este año estuvo participando en distintos proyectos televisivos y digitales, además de desarrollar presentaciones junto a “Loco” Wagner en el show “Yaco y el Loco”. También fue anunciado como conductor del reality “La Granja VIP” junto a Ethel Pozo en Panamericana Televisión, sin embargo, decidió retirarse del programa para enfocarse en nuevos proyectos personales y laborales. Asimismo, se mantiene en plena actividad a través de las redes sociales y YouTube, donde comparte contenido sobre su vida familiar, entrevistas y temas de entretenimiento. Cabe recordar que antes de ingresar al mundo del espectáculo, tuvo una carrera en el fútbol profesional y jugó en equipos como Deportivo Municipal, Sport Boys y Coronel Bolognesi.

Giacomo Bocchio sintió mucha preocupación cuando finalizó El Gran Chef Famosos con una audiencia muy baja

Después de participar durante 11 temporadas en El Gran Chef Famosos, en entrevistas, Giacomo Bocchio expresó su preocupación por la baja audiencia con la que cerró el programa. Tras su salida continúa enfocado en proyectos gastronómicos, contenido digital y actividades vinculadas a la enseñanza culinaria. Actualmente, mantiene presencia activa en redes sociales, donde comparte recetas, técnicas de cocina y reflexiones sobre gastronomía peruana. En plataformas digitales y redes, el experimentado chef sigue teniendo una comunidad activa de seguidores que valoran su estilo técnico y educativo al explicar procesos culinarios. Incluso en foros y redes sociales, varios usuarios destacan el impacto que tuvo en acercar la cocina a la televisión peruana. Cabe mencionar que ganó reconocimiento como “Chef Revelación” en los premios de El Comercio en el 2010.