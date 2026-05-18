Por Redacción EC

El conductor de televisión, actor y exfutbolista peruano Yaco Eskenazi formó parte del programa televisivo El Gran Chef Famosos hace dos años que, inclusive, fue revelación por la experiencia que había obtenido al trabajar como chico reality en América televisión. A pesar de ello, señaló que no fue el debut como esperaba debido a que tuvo un enfrentamiento con el reconocido chef Giacomo Bocchio quien fue jurado del mencionado programa. Todos recuerdan su estilo exigente y técnico al evaluar los platos de los concursantes. Desde el silencio, Yaco Eskenazi explica lo que sucedió después que el jurado hizo la evaluación de su primer plato: zarza de criadilla. Además, recuerda que fue todo un reto debido a que debida de adaptarse a gente nueva ya que era otro canal que no es América televisión donde allí todos eran sus amigos.