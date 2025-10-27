Este fin de semana, Nadeska Widausky generó revuelo en la farándula peruana con sus sorprendentes declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contó polémicos pasajes de su vida, sino también detalles que la involucran con reconocidos futbolistas y políticos. De hecho, su vida ha estado marcada por supuestos vínculos con personajes controvertidos como Gerald Oropeza, Luis Moreno alias ‘Nene malo’ y más. En ese sentido, la modelo explicó que tener un desbalance patrimonial de 700 mil soles la ha llevado a ser investigada por presunto delito de lavado de activos. Esto generó una inesperada reacción de Beto Ortiz, quien no dudó en cuestionar la exorbitante cantidad de la cantante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ BETO ORTIZ TRAS EL SUPUESTO DESBALANCE PATRIMONIAL DE 700 MIL SOLES DE NADESKA WIDAUSKY?

El último fin de semana se llevó a cabo una edición más de “El valor de la verdad”, donde participó Nadeska Widausky para responder 20 controvertidas preguntas sobre su vida personal que ha llamado la atención de los medios de comunicación y los seguidores. Mientras se disponía a contar parte de su vida, la cantante peruana reveló que el Poder Judicial dispuso, como parte de la investigación por lavado de activos, que le levanten el secreto bancario, donde hallaron un desbalance de más de S/ 762 mil. Según la modelo, con el fin de justificar el dinero, este supuesto monto correspondería a un periodo de diez años, por lo que trató de restarle importancia.

“Tengo un desbalance patrimonial de 700 mil soles. Y es que no es nada y en 10 años. Es que yo no le he tenido. Estamos hablando de lavado de activos. Hace años atrás no he movido tanto dinero”, contó Widausky. Estas sorpresivas declaraciones causaron la risa de Beto Ortiz, quien fiel a su estilo, trató de ironizar el momento por la exorbitante cantidad. “Ya quisiera yo tener ‘nada’ (risas). Chicos, ¿cuántos tienen 700 mil mensuales en sus cuentas? levanten la mano. No digas que no es nada pues es alguito. Tienes que justificar que el origen de ese dinero ha sido lícito y se hace con facturas y documentos“, sostuvo el periodista.

LAS 20 PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ NADESKA WIDAUSKY EN “EL VALOR DE LA VERDAD”

¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva? Sí (verdad) ¿Le fue infiel Cueva a Pamela contigo? Sí (verdad) ¿Destrozaste el auto de Chemo Ruiz? Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel al Chemo Ruiz? Sí (verdad) ¿Fuiste al Bunker de Jefferson Farfán? Sí (verdad) ¿Conociste a tu padre a los 14 años? Sí (verdad) ¿Te lloraba tu padre solo para pedirte dinero? Sí (verdad) ¿Agrediste al padre de tu hijo? Sí (verdad) ¿Aceptaste cantar en la fiesta de Gerald Oropeza? Sí (verdad) ¿Sembraste al chino Saucedo para que lo maten? No (verdad) ¿Tuviste amistad con Luis Moreno alias ‘Nene Malo’? Sí (verdad) ¿Estuviste 6 meses en la clandestinidad? Sí (verdad) ¿Te denunciaron por lavado de activos? Sí (verdad) ¿Has aceptado dinero a cambio de sexo? Sí (verdad) ¿Eres ninfómana? Sí (verdad) ¿Fue Edwin Sierra un buen amante? No (verdad) ¿Fuiste amante del exalcalde de Pachacamac? Sí (verdad) ¿Les haces contratos a tus parejas? Sí (verdad) ¿Utilizas a los hombres? Sí (verdad) ¿Fuiste abusada sexualmente a los 4 años? Sí (verdad)

VIDEO RECOMENDADO