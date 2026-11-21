En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas, establecimientos y monumentos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio del fuerte sismo registrado en Junín, muchas personas han expresado su preocupación por las posibles consecuencias que este evento podría generar en algunas partes del país. De hecho, uno de los que fue sorprendido por este movimiento telúrico fue el popular Curwen, quien se encontraba realizando su programa en YouTube e intentó pedir calma a sus seguidores. Su reacción inesperada no tardó en generar diversos comentarios entre los internautas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ CURWEN ANTE EL SISMO REGISTRADO EN JUNÍN?

Este viernes 20 de noviembre, según reportó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se registró un sismo de magnitud 6,7 con epicentro en Junín, que generó preocupación entre miles de peruanos. Uno de los sorprendidos por el fuerte movimiento telúrico fue Curwen, quien se encontraba conduciendo su programa ‘Brutalidad política’. En ese momento, el conductor del pódcast pidió a sus seguidores que mantuvieran la calma y permanecieran atentos a las indicaciones.

Asimismo, al percibir la intensidad del sismo, Víctor Caballero manifestó su sorpresa por el fuerte movimiento que sacudía el lugar desde donde realizaba su programa en vivo. Por ello, en medio de la preocupación, continuó exhortando a la calma mientras el temblor paraba. “¡Uy, temblor! Calma, tranquilo, tranquilos. No pasa nada. No salgan corriendo. Sigan conmigo. Está fuerte, ya va a pasar... tranquilidad. Cómo se mueve todo. Paciencia. Mírame a los ojos, tú tranquilo”, dijo, visiblemente nervioso.

¿QUÉ FENÓMENOS NATURALES O EMERGENCIAS ALERTA EL SISMATE?

A través de sus plataformas oficiales, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el SISMATE no está diseñado para emitir alertas anticipadas ante sismos en el país, debido a que su función es advertir sobre fenómenos naturales de desarrollo progresivo, como inundaciones, tsunamis, desbordes de ríos y huaicos. Así, estos mensajes que llegarán a los celulares estarán acompañados de una señal sonora destinada a advertir a la población y transmitir información relevante sobre la emergencia.

Por su parte, en entrevista para Exitosa, la subdirectora de Preparación de INDECI, Zarela Cieza, anunció que el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) ya se encuentra operativo y funciona en coordinación con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Sin embargo, el sistema funciona mediante bocinas instaladas en instituciones y edificios previamente seleccionados, las cuales se activan cuando se detecta un sismo de magnitud mayor o igual a seis, por lo que se espera que en una siguiente fase alerte en los equipos móviles.

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