En los últimos días, Pamela Franco se encuentra en el ojo público, y no precisamente por un nuevo proyecto musical, sino por unas declaraciones que provocaron la risa de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Según la pareja de Christian Cueva, optó por iniciar un proceso de conciliación extrajudicial contra el padre de su hija, debido a que no estaría cumpliendo con el régimen de visitas. Ante lo comentado, los presentadores de televisión no dudaron en tomarlo con risa y burla, generando diversas reacciones en las redes sociales por el accionar de ambos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ KARLA TARAZONA TRAS LAS DECLARACIONES DE PAMELA FRANCO HACIA CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Pamela Franco reveló que tomó la decisión de iniciar un proceso de conciliación extrajudicial contra Christian Domínguez, padre de su única hija. Pues, según la cantante, su intención no es generar un conflicto entre ambos con esta acción legal, sino formalizar el proceso, ya que Domínguez ha estado incumpliendo con el régimen de visitas en las últimas semanas. Así, dejó en claro que hasta el momento mantiene un trato cordial con él, sobre todo, por el bienestar de su pequeña, por lo que prefiere llevar este procedimiento legalmente.

“Por el tema de trabajo que tenemos, él tiene un régimen que no cumple y no le estoy reprochando, más bien comprendo y se le ha dado todas las facilidades. (La nueva conciliación) no surge por temas graves, sino por temas esenciales de mi hija y lo que ella necesita. Yo considero que se va a dar con paz y amor. Siempre hay cambios, hay cosas que él y yo solamente conocemos, que pasa mi niña, y creo que es importante que quede siempre escrito, mediante las leyes, para que pueda todo marchar bien", sostuvo la cantante de cumbia.

Aunque, lo que más llamó la atención del público fue cuando Franco se consideró la expareja más comprensiva que tuvo el presentador de televisión. “De todas las mamás de sus hijos, he sido yo la que nunca le ha hecho problema, la que dice ‘mira a tu hija’”, indicó. Tras estas declaraciones, el reportero de “Amor y Fuego” abordó a Christian Domínguez afuera de su centro de labores para conocer su opinión al respecto. Al inicio, el popular ‘nariz más chinvengüenchona de la cumbia’ evitó referirse a este controversial tema y solo soltó un comentario: “Que pase lo que tenga que pasar, se van a enterar (...) Qué bueno, esperemos que pase”.

Asimismo, tras ser consultado sobre las declaraciones de Pamela, en las que ella afirmaba ser ‘la mejor de todas las mamás de sus hijos’ y la única que no le genera problemas, el cantante de 41 años tomó con humor los comentarios de la madre de su última hija. Sin embargo, Karla Tarazona, quien se encontraba cerca a Domínguez, fiel a su estilo, soltó una fuerte carcajada, lo que provocó la sorpresa del reportero: “¿Karla se ríe?”, a lo que el conductor de ‘Préndete’ respondió: “Se ríe, imagínate”, apoyando la acción irónica de su actual pareja.