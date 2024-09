Este jueves 26 de septiembre, uno de los actores cómicos más reconocidos en el país como Rodolfo Jaime Carrión Velarde o llamado popularmente como ‘Felpudini’ falleció a los 75 años en el Hospital Octavio Mongrut tras una larga batalla contra el cáncer al pulmón. De esta manera, el profesor de teatro deja una huella imborrable en la comedia nacional debido a su larga trayectoria y porque formó parte de recordados programas de televisión como “Risas y Salsa”, “JB Noticias”, “El Especial del Humor”, entre otros. Por ello, varios personajes de la televisión se han pronunciado al respecto, entre ellas, Magaly Medina que tuvo un emotivo mensaje para el actor. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ MAGALY MEDINA TRAS LA MUERTE DE “FELPUDINI”?

En la última edición de “Magaly TV La Firme”, la popular ‘Urraca’ utilizó unos minutos de su programa para anunciar a su público el lamentable fallecimiento de ‘Felpudini’. Magaly Medina, quien se mostró muy afectada por la noticia, indicó que el reconocido actor cómico perdió la vida a causa del cáncer al pulmón que se encontraba en etapa 4 y que se cierra una puerta en el mundo de la comicidad tras su deceso.

Magaly Medina se mostró muy afectada por el fallecimiento del popular 'Felpudini'. Foto: Magaly TV La Firme

“No es día de mucha alegría porque lamentablemente hemos recibido una noticia que no nos alegra para nada, uno de los íconos de la comicidad en el Perú, Rodolfo Carrión Felpudini ha perdido esta noche su lucha contra el cáncer al pulmón”, sostuvo muy entristecida. Sin duda, el actor peruano será recordado con mucha alegría por sus diferentes personajes que interpretó y que produjo la alegría de muchos peruanos.

¿CUANDO LE DIAGNOSTICARON CÁNCER AL PULMÓN A “FELPUDINI”?

Hace unos meses, Rodolfo Carrión, conocido popularmente como ‘Felpudini’ brindó una entrevista a “La banda del chino” donde contó que a inicios del 2024 fue diagnosticado con cáncer de pulmón en fase 4, pero no fue motivo para que pierda la esperanza ya que con su característica alegría y humor supo sobrellevar la enfermedad.

“Me realizaron unas tomografías, y los resultados mostraron que el cáncer estaba bastante avanzado. Todo lo bueno que me ha dado la vida, todo lo que he vivido, está por encima de cualquier otro problema. Por eso, valoro cada día y no tengo tiempo para el dolor”, reveló el docente de teatro.

