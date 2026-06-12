Las recientes declaraciones de Melcochita y su joven pareja, Heydi Amado, sobre un posible embarazo han provocado una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. La polémica surgió luego de que el humorista revelara que la joven presenta un retraso menstrual y que ambos esperan conocer los resultados de una prueba de embarazo. Sin embargo, mientras crece la expectativa por saber si el cómico volverá a convertirse en padre, diversas personas de su entorno han salido a pronunciarse. Entre las respuestas que más llamó la atención fue la de Monserrat Seminario, expareja y aún esposa del artista, quien no solo cuestionó la situación, sino que también lanzó una advertencia que sorprendió a muchos. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MONSERRAT SEMINARIO SOBRE LA SUPUESTA NUEVA PATERNIDAD DE MELCOCHITA?

En diálogo con Trome, la piurana mostró su escepticismo frente a la versión difundida por la pareja y cuestionó que los resultados de una prueba de embarazo tarden varios días en conocerse.

Asimismo, consideró que, si finalmente se confirma la gestación, el humorista debería someterse a una prueba de ADN para despejar cualquier duda sobre la paternidad. “Le está viendo la cara”, manifestó al referirse a Heydi Amado.

Asimismo, advirtió que podría solicitar una indemnización por el impacto emocional que la situación tendría en sus hijas. “Si está (embarazada), que (Melcochita) se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, declaró.

Además, recordó cómo fue la etapa en la que compartió la crianza de sus hijas con el cómico y cuestionó el papel que desempeñó como padre. “A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban”, afirmó, dejando entrever que no comparte el entusiasmo que ha mostrado el artista ante la posibilidad de tener otro hijo.

Monserrat Seminario sorprende al mostrar mensajes entre Melcochita y joven de 22 años: “Te amo, me avisas cuando llegas a la casa” | Composición EC: YouTube / Instagram

¿QUÉ HABÍA DICHO MELCOCHITA SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO?

Durante una reciente aparición en Panamericana Televisión, Melcochita dejó sorprendidos a los conductores al contar que su pareja presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana. El artista explicó que la situación abrió la posibilidad de un embarazo y despertó la expectativa de sus seguidores.

“Hace 7 días que no le viene”, comentó el humorista, generando de inmediato la reacción de los presentadores, quienes destacaron la posibilidad de que se convierta nuevamente en padre a sus 89 años.

Por su parte, Heidy Amado, de 22 años, respaldó la versión del cómico y señaló que, de confirmarse la noticia, sería la primera vez que se convierta en madre.

¿QUÉ DIJO EL CÓMICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER OTRO HIJO?

En declaraciones brindadas al diario Trome, Melcochita aseguró que la noticia no los tomó desprevenidos, ya que ambos habían conversado anteriormente sobre la posibilidad de ampliar la familia. El artista manifestó que recibiría con alegría la llegada de un bebé.

“No nos toma por sorpresa porque ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá”, expresó al citado medio.

Asimismo, restó importancia a las críticas que ha recibido por el corto tiempo de relación con Heidy Amado y afirmó que la decisión responde únicamente a un deseo compartido por ambos. “No es problema de la gente, es algo que los dos deseamos”, sostuvo.

De confirmarse el embarazo, Melcochita se convertiría en padre por duodécima vez, sumando otro capítulo a su extensa vida familiar.

VÍDEO RECOMENDADO: