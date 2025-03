En medio de los preparativos para la esperada boda, Alejandra Baigorria decidió sorprender a su mamá, Verónica Alcalá, con un lujoso auto personalizado. Este emotivo gesto quedó registrado en un video publicado por la ‘Gringa de Gamarra’, quien hizo llorar a su madre de emoción. Sin embargo, este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales ni en los programas de televisión, entre ellos, la presentadora Rebeca Escribens, quien mostró su admiración y aprecio por la empresaria, ya que le regaló una camioneta a su madre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

ALEJANDRA BAIGORRIA REGALA AUTO DE LUJO A SU MADRE VERÓNICA ALCALÁ

A través de sus redes sociales oficiales, Alejandra Baigorria decidió compartir el auto de lujo que le regaló junto a su hermano Sergio Baigorria a su madre, Verónica Alcalá. Durante el video, se puede observar que la exchica reality planea con su hermano cómo será la sorpresa para su progenitora, con el fin de demostrarle el cariño, apoyo y rendirle un homenaje por su emprendimiento de pescados.

La empresaria decidió cubrir los ojos a su mamá con el pretexto de ver la supuesta maqueta de la torta de matrimonio. Luego se dirigieron hasta la calle, sin sospechar nada, donde esperaba su camioneta de color turquesa. Al llegar al lugar, la exmodelo quedó muy sorprendida al ver que se trataba de un vehículo lujoso con una frase alusiva a su negocio: ‘La reina del mar’. “Los amo, los quiero muchísimo. Soy la mujer más afortunada del mundo. Tengo los hijos mejores del mundo mundial”, dijo Verónica muy conmovida.

Tras el emocionante momento, la ‘Gringa de Gamarra’ publicó junto al clip un sentido mensaje en el que demuestra todo el amor y aprecio que le tiene a su madre, sobre todo como una forma de devolverle el apoyo a través de hermosos detalles que quedarán grabados en el corazón de su progenitora. “Las mamás lo dan todo por nosotros y no hay regalo que pueda devolverles tanto amor… ¡pero este detalle es solo una muestra de todo lo que merece! ¡Disfrútalo mamá! Te amamos”, escribió Ale.

¿CÓMO REACCIONÓ REBECA ESCRIBENS TRAS EL LUJOSO REGALO DE ALEJANDRA BAIGORRIA A SU MADRE VERÓNICA ALCALÁ?

En la última edición de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens no pudo contener su emoción y entusiasmo al saber que Alejandra Baigorria le regaló una gran camioneta a su madre. Al ver las imágenes, la también actriz se conmovió por este detalle y procedió a arrodillarse como símbolo de admiración. Asimismo, continuó halagándola y mencionó que a los buenos hijos siempre les va bien en la vida.

Rebeca Escribens mostró su admiración y aprecio por Alejandra Baigorria, ya que le regaló una camioneta a su madre, Verónica Alcalá. Foto: Captura

“Alejandra Baigorria, permíteme por favor, porque a ese tipo de hijos hay que hacerles así, mira. Ella simplemente está agradeciendo y devolviendo un poco de lo que su madre hizo por ella. Todo mi cariño, admiración y respeto. Ya no me importa si no me invitas a tu matrimonio, de verdad, con esto estoy más que agradecida. No podíamos dejar de mostrar lo buena hija que es Alejandra Baigorria. Por eso es que te va bien, hermosura, por eso es que te va bien”, refirió Escribens muy feliz.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE SU AMISTAD CON ALEJANDRA BAIGORRIA?

En una reciente entrevista en el podcast ‘Edson pa’ qué más’, Mario Irivarren estuvo como invitado para contar detalles sobre su faceta como presentador en las plataformas de streaming. No obstante, en una dinámica de preguntas rápidas, Edson Dávila le pregunto sobre Alejandra Baigorria, a lo que el chico reality se expresó de la pareja de Said Palao como “compañera” y no como amiga. Este polémico comentario generó asombro entre los presentes, ya que se sabía que ambos tenían una amistad muy cercana, sobre todo por los años que trabajaron juntos en programas de competencias.

Es importante recordar que en marzo de 2024, la ‘Gringa de Gamarra’ afirmó que su amistad con Irivarren seguía estable, a pesar de los problemas con su pareja, y destacó que esto no cambiaría. Aunque, la polémica de la lista de invitados a la boda no sería la única causa del alejamiento, ya que durante un dialogo con el programa ‘Estas en todas’ el también empresario mencionó que su distanciamiento con Alejandra Baigorria se debe a temas personales. “No es por mi relación con Onelia, son cosas personales”, dijo, sin brindar más detalles. En el caso de la pareja del modelo no se ha pronunciado hasta el momento.