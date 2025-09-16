En los últimos meses, la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha sido un tema de especulación entre los internautas. A pesar de ello, ambos han dejado en claro que su vínculo amoroso es muy sólido, y aunque existan críticas ellos priorizan su bienestar y en salir adelante sin preocuparse por las opiniones de los demás. En ese contexto, a través de sus redes sociales, la modelo peruana y el popular ´Galáctico’ celebraron un mes más de relación, presumiendo lujosos detalles como regalo de aniversario. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SORPRESA DE AMOR PREPARÓ JEFFERSON FARFÁN A XIOMY KANASHIRO POR SU ANIVERSARIO?

Este domingo 14 de septiembre, Jefferson Farfán celebró junto a Xiomy Kanashiro su séptimo mes de aniversario juntos en medio de una lujosa y hermosa decoración. A través de su cuenta oficial de Instagram, ambos compartieron diversas fotografías donde se aprecian globos en forma de corazón, letras iluminadas con la palabra “Love”, además de flores y pétalos esparcidos en el suelo, detalles que preparó el popular ‘10 de la calle’.

Eso no es todo, entre las imágenes compartidas, salen ambos mirándose fijamente. Ella vestía un elegante enterizo negro, tacos dorados y sostenía una rosa, mientras que la ‘Foquita’ llevaba un pantalón y polo negro, también tenía puestas unas zapatillas. La bailarina no dudó en escribir una tierna frase, agradeciendo por el gesto que tuvo Farfán: “Mi 14. Gracias, morchi”. Esto generó que no solo los seguidores reaccionen al post, sino también diversos personas de la farándula peruana, quienes le mandaron sus buenas vibras.

¿QUÉ OPINÓ SAMAHARA LOBATÓN SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

En la pregunta 6 de “El Valor de la Verdad”, Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al revelar que vio en Jefferson Farfán una figura paternal tras pasar 13 años de relación con su madre Melissa Klug. No obstante, dejó en claro que ese título le quedó grande, pues no lo consideraba como un papá. Según relató la influencer, cuando tenía entre uno y dos años solía ver al exjugador en su casa, pero que esa cercanía estuvo marcada más por la rutina que por una verdadera conexión.

“Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá. Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: ‘la cartera o el dinero de la cartera’. Mi mamá le decía ‘Oye, necesito pagar el colegio’ y él le decía que no. Mi mamá escogía ‘la plata de la cartera’ para pagarnos el colegio”, narró Samahara.

Eso no es todo, pues, la hija de Abel Lobatón se atrevió a comparar a Jefferson Farfán con Jesús Barco, actual pareja de su madre, asegurando que él sí es un padre presente en sus vidas y que siempre está al pendiente de los demás hijos de Melissa Klug. “Es un padrastro para nosotras y es totalmente distinto las cosas. Somos como hijas mayores, no somos niñas. Jesús todo el tiempo está: ‘¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?’, cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso”, contó.