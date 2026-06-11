La conductora Magaly Medina sorprendió al pronunciarse con total sinceridad sobre la etapa que atraviesa María Pía Copello en el streaming. Durante una reciente conversación en un podcast junto a Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner, la popular ‘Urraca’ compartió su punto de vista sobre la decisión de su amiga de apostar por las plataformas digitales tras su salida de la televisión. En ese contexto, analizó el presente profesional de Copello y reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las personalidades televisivas cuando buscan abrirse camino en nuevos formatos. Sus comentarios generaron diversas reacciones y reavivaron el debate sobre el éxito en el entorno digital y la adaptación de las figuras de la pantalla chica a estos espacios. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY MEDINA SOBRE EL DESEMPEÑO DE MARÍA PÍA COPELLO EN EL STREAMING?

Magaly Medina sostuvo que María Pía Copello aún no ha logrado encontrar la fórmula ideal para destacar en el entorno digital. Aunque valoró el esfuerzo realizado por la conductora, consideró que su perfil profesional está más ligado a la televisión tradicional que al streaming. Incluso sugirió que algunas de las decisiones tomadas en esta nueva etapa pudieron no haber sido las más acertadas. “Yo creo que mal aconsejada porque ella es una mujer de televisión, no de streaming, y mal aconsejada por la gente que la asesora”, manifestó.

¿POR QUÉ MAGALY CREE QUE EL CAMBIO DE MARÍA PÍA COPELLO AL MUNDO DIGITAL NO HA SIDO SENCILLO?

Durante la entrevista, Medina explicó que las reglas que funcionan en televisión no necesariamente generan el mismo impacto en las plataformas digitales. Según comentó, Copello pudo haber pensado que una propuesta más elaborada y profesional era el camino adecuado, pero recordó que el streaming suele responder a dinámicas diferentes. “De pronto pensó que esa era la manera: hacerlo más profesionalmente. Pero el mundo del streaming funciona bajo otros códigos”, señaló la conductora.

¿QUÉ DIJERON YACO ESKENAZI Y ‘LOCO’ WAGNER SOBRE EL ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES?

La conversación también incluyó opiniones de Yaco Eskenazi y Loco Wagner, quienes coincidieron en que la autenticidad juega un papel importante para conectar con la audiencia en internet. Wagner destacó una de las características que, a su juicio, ha permitido que Magaly mantenga una comunidad fiel. “Lo que le gusta a la gente que consume a Magaly, y que además la siguen, lo que valoran es tu naturalidad, tu frontalidad”, comentó. Por su parte, Eskenazi remarcó que mostrarse genuino suele ser más efectivo que intentar mantener una imagen demasiado calculada.

Yaco y 'El Loco' en el podcast de Magaly Medina.

¿CUÁL ES EL FUTURO QUE MAGALY VISUALIZA PARA MARÍA PÍA COPELLO?

Pese a sus observaciones, Medina dejó claro que confía en la capacidad de su amiga para adaptarse a esta nueva etapa profesional. La conductora recordó que María Pía logró construir una identidad sólida en la televisión y considera que también puede hacerlo en el ámbito digital si encuentra el enfoque correcto. “Yo creo que ella tiene que encontrar su manera porque ella encontró su manera en la tele”, afirmó.

Además, resaltó que tomó la decisión de dejar “MQM” cuando atravesaba un momento favorable en su carrera, por lo que cree que todavía tiene espacio para reinventarse y consolidarse en el streaming.

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