La sorpendente y eufórica reacción de Micheille Soifer por jóvenes que le arrojaron pintura en el Callao por carnavales: “Siempre hay...”

La participación de Micheille Soifer en los carnavales del Callao no pasó desapercibida en las redes sociales. La cantante y conductora fue invitada especial en el distrito de Mi Perú, donde además apadrinó un matrimonio masivo organizado como parte de las celebraciones.

Aunque acudió dispuesta a sumarse al ambiente propio de estas fechas, la artista vivió un episodio inesperado cuando un grupo de asistentes le lanzó pintura directamente al rostro. Su reacción, entre eufórica e incómoda, no tardó en viralizarse y generar todo tipo de comentarios. A continuación, te contamos qué ocurrió y cómo respondió ante lo sucedido.

¿QUÉ DIJO SOBRE QUIENES LE ARROJARON PINTURA?

Durante su recorrido por las calles chalacas, la también conductora de ‘Arriba mi gente’ fue sorprendida por una mujer que la interceptó y le cubrió el rostro con pintura. Si bien reconoció que entendía la dinámica de los carnavales, dejó claro que sintió que se cruzó un límite.

“Llegué regia, pero sabía que estábamos en carnavales y normal, lo disfrutaba; sin embargo, se me acercó una señora y me embarró la cara con pintura”, relató. La exchica reality explicó que no cuestiona la tradición, pero considera que debe existir respeto. “Siempre hay gente malcriada, alguien que llega con mala fe”, expresó con evidente incomodidad.

En su opinión, estas fiestas son divertidas siempre que no se pierda la consideración hacia los demás. “Los carnavales son chéveres, pero hasta cierto límite”, añadió, marcando distancia frente a la actitud de quienes excedieron lo que ella consideró parte del juego.

¿QUÉ COMENTÓ EN SUS REDES SOCIALES SOBRE LOS CARNAVALES?

Lejos de quedarse en el malestar, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir imágenes del momento y contar su versión con un tono más distendido. En los videos se le ve empapada, cubierta de pintura y espuma, mientras intenta avanzar entre la multitud.

“Amigos, a mí me gustan los carnavales, pero se excedieron. Destruida quedé, jajaja”, escribió en la publicación que rápidamente acumuló reacciones. Además, agradeció a las autoridades locales por haberla convocado como madrina del matrimonio masivo, resaltando que, pese al incidente, disfrutó la experiencia.

Incluso detalló las consecuencias del festejo en su look. “Me hicieron michi”, comentó entre risas, señalando que su ropa, su peinado y hasta sus pestañas postizas resultaron afectados. Con humor, destacó que la única parte que resistió fue la peluca, dejando ver que asumió lo ocurrido con mejor ánimo tras el primer impacto.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES?

Las imágenes no tardaron en generar debate. Algunos internautas consideraron que el entusiasmo de los asistentes fue excesivo y que no era necesario arrojarle pintura al rostro. “Se pasaron”, escribieron varios usuarios, cuestionando la intensidad del momento.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la esencia de los carnavales peruanos, recordando que el agua, la espuma y los colores forman parte de la tradición y que nadie está exento de terminar empapado, incluso una figura pública.

Muchos seguidores destacaron la actitud de Micheille Soifer, resaltando que mantuvo la sonrisa pese a todo. “Lo dio todo”, comentó un fan, mientras otros aplaudieron su disposición para integrarse a la celebración, según informa Infobae.