La sorprendente advertencia de Diana Sánchez a Flavia López sobre Patricio Parodi: “Todo el mundo ha...“ | Composición EC: @dianasanchezpalomino04 / @flaviaa.lopez / @patoparodi18
Por Redacción EC

La visita de Diana Sánchez al podcast ‘Sin +Que Decir’ dejó uno de los momentos más comentados de la conversación. En medio de una charla distendida con Flavia López, la exchica reality sorprendió al lanzar un consejo directo sobre los vínculos sentimentales dentro de ‘Esto es guerra’, justo cuando la modelo ha sido relacionada con Patricio Parodi.

