La visita de Diana Sánchez al podcast ‘Sin +Que Decir’ dejó uno de los momentos más comentados de la conversación. En medio de una charla distendida con Flavia López, la exchica reality sorprendió al lanzar un consejo directo sobre los vínculos sentimentales dentro de ‘Esto es guerra’, justo cuando la modelo ha sido relacionada con Patricio Parodi.

El comentario surgió durante la transmisión en vivo y rápidamente llamó la atención de los presentes en el set. Aunque la ex Miss Grand International Perú ha reiterado que solo mantiene una amistad con el capitán del reality, Sánchez decidió compartir su experiencia sobre las relaciones que suelen surgir dentro de este tipo de programas.

¿QUÉ LE DIJO DIANA SÁNCHEZ A FLAVIA LÓPEZ SOBRE PATRICIO PARODI?

Durante la transmisión del podcast, Diana Sánchez abordó el tema que viene circulando en redes sociales sobre la cercanía entre Flavia López y Patricio Parodi. En ese contexto, decidió preguntarle directamente por el tipo de relación que mantiene con el competidor del programa.

La modelo fue clara al señalar que entre ambos no existe ningún vínculo sentimental. Según explicó, solo se llevan bien dentro del reality y comparten una amistad, una versión que también ha sido mencionada por el propio Parodi en otras ocasiones.

Tras escuchar su respuesta, la exchica reality sorprendió al lanzar una advertencia. Con tono sincero, le comentó: “Qué bueno. Pero amiga, yo te voy a dar un consejo desde el fondo de mi corazón: no te metas con gente de ese lugar porque todo el mundo ha estado con todo el mundo”.

¿POR QUÉ DIANA SÁNCHEZ CONSIDERA COMPLICADO TENER RELACIONES EN REALITIES?

La conductora explicó que, en programas donde los participantes conviven durante largos periodos, es común que surjan múltiples romances entre los integrantes. Con el tiempo, estas relaciones terminan conectando a varias personas entre sí, lo que puede generar situaciones incómodas cuando todos coinciden nuevamente.

Para ilustrar su idea, Sánchez describió cómo estos vínculos del pasado pueden reaparecer en reuniones sociales o celebraciones importantes. “Y luego terminan casados con todo el mundo y con el ex de aquí. No, amiga”, expresó mientras relataba su experiencia.

Luego continuó con un ejemplo que generó carcajadas entre los presentes. “Todos van a la boda y luego en la boda te encuentras con el ex de tu ex, y el ex de tu ex, y todo de tu ex, y tú dices: ‘Dios mío santo’. Y en la foto de la boda tú no sabes quién está con quién”, comentó, insinuando lo confuso que puede volverse el historial amoroso entre compañeros de reality.

¿QUÉ REACCIÓN GENERÓ EL COMENTARIO DE DIANA SÁNCHEZ?

Flavia López tomó el comentario con buen humor y no mostró incomodidad ante la advertencia. La conductora del podcast también siguió la conversación en tono relajado, mientras los demás participantes coincidían con la idea planteada por la invitada.

En redes sociales, el momento se volvió rápidamente comentado por los seguidores del espectáculo. Muchos usuarios recordaron un episodio reciente de la farándula que, según ellos, reflejaría lo mencionado por Sánchez.

Varios internautas relacionaron sus palabras con la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada en abril de 2025, un evento que reunió a distintas figuras del mundo reality. Entre los asistentes estuvieron Mario Irivarren, su actual pareja Onelia Molina y también su expareja Vania Bludau, una coincidencia que fue ampliamente comentada en su momento, según recoge el diario La República.