La reciente polémica desatada por el ampay de varios chicos reality durante un viaje a Argentina ha generado un terremoto en la farándula peruana, provocando que diversas figuras públicas comenten una posición clara sobre los límites en una relación. Una de las opiniones más contundentes ha sido la de Karla Tarazona, quien, durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’, lanzó una tajante advertencia dirigida a su actual pareja, el cantante de cumbia Christian Domínguez, respecto a las celebraciones masculinas fuera del país. La conductora de televisión no dudó en expresar su total negativa ante la posibilidad de que el líder de la Gran Orquesta Internacional asista a eventos de este tipo, argumentando que la naturaleza de dichas reuniones suele prestarse para situaciones de deslealtad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LAS DESPEDIDAS DE SOLTERO?

Durante su participación en el programa Arriba mi gente, Tarazona fue directa al referirse a este tipo de celebraciones. Al ser consultada sobre si permitiría que su pareja asista a una despedida de soltero en el extranjero, respondió sin dudar: “No lo dejaría, ya sabes a lo que se presta”.

Además, reforzó su postura al señalar: “Una despedida de solteros entre hombres y fuera del país, con tanta logística y dinero por invertir, ya sabes que no le van a ir a rezar a la virgen”. Con estas palabras, dejó entrever su desconfianza hacia el contexto en el que suelen desarrollarse estos eventos.

¿POR QUÉ SU OPINIÓN ESTÁ MARCADA POR SU EXPERIENCIA PERSONAL?

La postura de la conductora tiene su origen en la traición que vivió en 2016, cuando Christian Domínguez le fue infiel con la bailarina Isabel Acevedo poco después de que ella diera a luz. Para Tarazona, dicha situación le afectó demasiado, especialmente porque son figuras públicas y deben lidiar con el escrutinio y la falta de empatía de la audiencia.

“Es bien doloroso, una situación así es humillante y dolorosa porque es expuesta a nivel nacional. A eso hay que sumarle las burlas”, explicó la presentadora, quien hoy utiliza las lecciones de aquel difícil episodio para establecer límites claros en su relación actual y evitar repetir historias de humillación mediática, según informa el diario La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY DE LOS CHICOS REALITY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERÓ LA DIFUSIÓN DEL AMPAY?

La exposición de las imágenes generó un terremoto mediático que obligó a Francho Sierralta a clausurar sus perfiles digitales debido al acoso de los internautas. La presión social incluso forzó la suspensión de las publicaciones habituales del pódcast del empresario.

En el plano sentimental, el escándalo provocó que Onelia Molina decidiera terminar de forma definitiva su noviazgo con Mario Irivarren tras observar las conductas exhibidas.

Por el lado de Said Palao, el deportista tuvo que ofrecer disculpas públicas a Alejandra Baigorria, reconociendo que sus actos han puesto en serio peligro su compromiso de seis años. En este contexto, la empresaria señaló que la comunicación entre ellos actualmente es casi inexistente desde que se conocieron las imágenes.

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