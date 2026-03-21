Por Redacción EC

A lo largo de los años, Mark Vito se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de la farándula peruana, debido a la relación que mantuvo con la lideresa política Keiko Fujimori entre 2004 y 2022. Sin embargo, lejos de los temas y conflictos políticos en los que estuvo involucrado durante ese tiempo, el estadounidense ha dado un giro radical a su vida al incursionar en TikTok e Instagram, consolidándose actualmente como uno de los influencers más populares. Esto le ha permitido ingresar a ‘La granja vip’, un reality de convivencia donde 16 famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. Así, durante la competencia, el creador de contenidos, quien es considerado como uno de los más queridos, dejó sorprendidos a más de uno al revelar los motivos que lo llevaron a incursionar en el mundo de las redes sociales y dejar de lado el ámbito empresarial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.