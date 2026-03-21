A lo largo de los años, Mark Vito se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de la farándula peruana, debido a la relación que mantuvo con la lideresa política Keiko Fujimori entre 2004 y 2022. Sin embargo, lejos de los temas y conflictos políticos en los que estuvo involucrado durante ese tiempo, el estadounidense ha dado un giro radical a su vida al incursionar en TikTok e Instagram, consolidándose actualmente como uno de los influencers más populares. Esto le ha permitido ingresar a ‘La granja vip’, un reality de convivencia donde 16 famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. Así, durante la competencia, el creador de contenidos, quien es considerado como uno de los más queridos, dejó sorprendidos a más de uno al revelar los motivos que lo llevaron a incursionar en el mundo de las redes sociales y dejar de lado el ámbito empresarial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ MARK VITO DEJÓ LOS NEGOCIOS Y APOSTÓ POR LAS REDES SOCIALES?

En una edición de ‘La granja vip’, Mark Vito participó de una dinámica para contar un poco más sobre su vida personal a los integrantes del reality. Uno de los temas que se le consultó a la expareja de Keiko Fujimori fue si en algún momento trabajó o vivía gracias a su relación. Ante ello, el estadounidense admitió que, en parte, se debió al temor que atravesaba en ese momento, ya que acudía constantemente al Ministerio Público debido a diversos procesos judiciales, como el caso ‘Cócteles’. Asimismo, reveló que dejó de lado el sector empresarial para dedicarse más a la creación de contenidos en TikTok o Instagram a causa, según él, de una persecución judicial. Aunque, el influencer aclaró que siempre ha trabajado, sobre todo, para brindarles bienestar a sus dos hijas.

“Tenía miedo. No es fácil vivir en terror por 11 años, yendo a la fiscalía doscientas sesenta y cinco veces, entregando ciento cincuenta mil hojas de pruebas, pasando varias pericias. Hoy en día, es la ley (la razón) de por qué soy un tiktoker, es porque no me deja continuar empresarialmente. Me quitaron mi derecho constitucional de trabajar en paz. Solo me queda un trabajo que todo el mundo puede ver y que ellos mismos pueden comprobar que es real. Tenía miedo que nuevamente me iba a llamar otros doscientas sesenta y cinco veces, otros 11 años. Sí, porque la realidad es el otro extremo. He sacrificado toda mi vida trabajando para proveer la mejor vida que uno se puede como padre para sus hijas”, contó Mark.

MARK VITO LLORA AL DESPEDIRSE DE SU HIJA KYARA VILLANELLA Y SU NUEVA PAREJA EN ‘LA GRANJA VIP’

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, conductores de ‘La granja vip’, presentaron este lunes 16 de marzo a los 16 famosos que tratarán de convivir durante tres meses a fin de llevarse el premio mayor de S/ 100 mil. Mientras se presentaba a los participantes, uno de ellos llegó en un lujoso auto negro: Mark Vito, quien estuvo acompañado de su hija mayor Kyara Villanella y su pareja Leslie Echevarría. Es así que, cuando Ethel le preguntó a la joven modelo si extrañará a su padre durante este tiempo, ella, visiblemente tímida, admitió que él ha sido su apoyo y soporte en su nueva etapa universitaria, por lo que añorará esos momentos. “Su apoyo, ahorita estoy en la universidad y me está apoyando mucho”, sostuvo.

Eso no es todo, el popular influencer no dudó en dedicarles unas emotivas palabras a su primogénita y su pareja antes de ingresar a la cabaña. Mark Vito, conmovido por la coyuntura, señaló que las echará de menos durante estas semanas y prometió que, al salir de la competencia, compartirán agradables momentos juntos. “Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos”, indicó el tiktoker.