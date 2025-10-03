La expareja de Edison Flores, Ana Siucho, volvió a ser tendencia después de que la madre del popular ‘Orejitas’ revelara en un pódcast que llevaba meses sin poder compartir con sus nietas. El testimonio generó de inmediato un debate en redes sociales y colocó nuevamente a Siucho en el centro de la polémica.

Ante la ola de comentarios que se desató tras las declaraciones, la joven decidió dar un paso inesperado en el ámbito digital. Su repentina acción dejó a muchos usuarios sorprendidos por la manera en que afronta la exposición mediática tras su separación con el atacante de Universitario de Deportes.

¿QUÉ HIZO ANA SIUCHO DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES DE SU EXSUEGRA?

El testimonio de Alicia Peralta, madre de Edison Flores, ocasionó un aluvión de reacciones en plataformas digitales. Para evitar mayor escrutinio público, Ana Siucho optó por desactivar sus cuentas personales, donde antes acostumbraba compartir momentos familiares, fotografías de sus proyectos y recuerdos de su relación con el futbolista. De esta manera, actualmente se puede ver que su perfil ya no está disponible.

Ante esta medida, que coincidió con las declaraciones de su exsuegra, sus seguidores quedaron desconcertados, según recoge el diario La República.

¿QUÉ HABÍA REVELADO LA MADRE DE EDISON FLORES?

Según reveló Alicia Peralta en el programa digital ‘Denganche’, el distanciamiento con las hijas de Edison Flores fue uno de los aspectos más difíciles que enfrentó su familia tras la separación de su hijo con Siucho.

Peralta explicó que, al estar las niñas en Estados Unidos, la ruptura significó no solo la separación de pareja, sino también un quiebre en los lazos cotidianos con las menores. La abuela recordó que por un tiempo no pudo verlas, lo que le generó tristeza, ya que son sus únicas nietas.

No obstante, aseguró que la situación ha cambiado en los últimos meses, pues logró recibirlas en su casa, compartir salidas y pasar días agradables en familia. Ahora, mantiene contacto frecuente con ellas mediante videollamadas, lo que la hace sentir feliz y más cercana a su vida. Para Peralta, este reencuentro fue una luz en medio de un proceso que definió como duro y lleno de aprendizajes.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RUPTURA ENTRE EDISON FLORES Y ANA SIUCHO?

La relación entre el deportista y su pareja se debilitó a raíz de múltiples conflictos que no lograron superar. Entre ellos destacó la controversia que salpicó a la familia Siucho por supuestas vinculaciones con actividades irregulares junto al exconductor Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Estos rumores deterioraron la confianza y aceleraron una crisis que ya era evidente.

Con el paso de los meses, las especulaciones sobre una separación definitiva se intensificaron, hasta que el propio Edison Flores lo confirmó. El 29 de junio de 2025, a través de un comunicado en redes sociales, el atacante de Universitario informó que su matrimonio había llegado a su fin. Desde entonces, ambos han tomado caminos distintos, y el reciente cierre de redes de Ana Siucho refleja su decisión de resguardar su vida privada en medio de las revelaciones familiares.