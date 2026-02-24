Por Redacción EC

Gino Assereto, uno de los exchicos reality más populares del país, siempre se ha mantenido en el ojo público por sus relaciones amorosas; incluso hace unos meses puso fin a un romance corto con María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’. Sin embargo, en los últimas semanas, el modelo ha acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos por un supuesto nuevo romance con el reconocido tiktoker Valentino Palacios. A pesar de que desde un primer momento se generó una complicidad entre ambos en las redes sociales, avivando los rumores entre los seguidores, lo cierto es que el también cantante salió a descartar algún amorío con el joven influencer, lo que generó una sorpresiva reacción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.