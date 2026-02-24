Gino Assereto, uno de los exchicos reality más populares del país, siempre se ha mantenido en el ojo público por sus relaciones amorosas; incluso hace unos meses puso fin a un romance corto con María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’. Sin embargo, en los últimas semanas, el modelo ha acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos por un supuesto nuevo romance con el reconocido tiktoker Valentino Palacios. A pesar de que desde un primer momento se generó una complicidad entre ambos en las redes sociales, avivando los rumores entre los seguidores, lo cierto es que el también cantante salió a descartar algún amorío con el joven influencer, lo que generó una sorpresiva reacción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ VALENTINO PALACIOS TRAS EL COMUNICADO DE GINO ASSERETO?

Cansado de las especulaciones y cuestionamientos en su vida privada, Gino Assereto utilizó sus redes sociales para instar a sus seguidores a parar con esta broma y así descartar rumores que los vinculaban sentimentalmente con Valentino Palacios. Frente a esta situación, el reconocido tiktoker reapareció en una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial para pronunciarse, fiel a su estilo, a la supuesta relación. En el video, el joven influencer, vestido con un estilo emo, confirmó que nunca existió un romance entre ambos, reafirmando que solo hay una bonita amistad. “Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, nunca. Soy la negada del Perú en estos momentos. Y sí, me volví emo, congelé mis sentimientos”, conto ante cientos de internautas.

¿CÓMO INICIÓ LA ÚLTIMA RELACIÓN ENTRE GINO ASSERETO Y MAJO CON SABOR?

En la última edición del Celebrity Combat, Majo con Sabor, quien estuvo presente en el evento, fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” para aclarar su situación sentimental con Gino Assereto, con quien mantenía una relación discreta, alejada del foco del público y la prensa de espectáculos. Ante ello, la popular influencer negó tajantemente que su vínculo sentimental con el exchico reality haya terminado, pues, todo lo contrario, ya que se siguen comunicando y viéndose frecuentemente desde que fueron ampayados.

Incluso, la joven cocinera afirmó que, en ese momento, prefería llevar su relación con cautela por miedo al qué dirán, ya que el público no conoce cómo viven su romance. Como se recuerda, ambos habían sido captados públicamente por primera vez el pasado 20 de enero de 2025, dándose besos y caricias en la vía pública. “Nos ampayaron ustedes y desde ese día no dejamos de hablar ni de estar juntos, pero todo poco a poco. Públicamente, le tengo un poco de temor a las cosas (…) la gente no entiende mucho cómo nosotros vivimos la relación”, dijo.