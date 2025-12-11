En una reciente entrevista con Aldo Miyashiro, Pamela Franco se animó a hablar un poco sobre la situación deportiva de su pareja Christian Cueva y, esta vez, dejó sorprendidos a los televidentes al mencionar aspectos poco conocidos del mediocampista peruano.

La cantante afirmó que el futbolista ha atravesado momentos complejos que impactaron directamente en su vínculo con el deporte, aunque evitó brindar detalles por respeto a su privacidad. Sus declaraciones surgieron en medio de la reciente incorporación de Cueva al club Juan Pablo II, tras su salida de Emelec. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FUE LO QUE REVELÓ PAMELA FRANCO?

La cantante sorprendió al asegurar que Christian Cueva atravesó una etapa en la que dejó de sentir motivación por continuar compitiendo en el fútbol. Durante su participación en el programa “Habla chino”, confirmó que el futbolista mantiene la intención de regresar a la selección, pero también confesó que en un momento su ánimo cambió por completo. “No te voy a mentir: las perdió. De verdad”, expresó, refiriéndose a las ganas de jugar.

Aunque decidió no profundizar, Franco señaló que existen situaciones personales que el público no conoce y que pudieron influir en ese proceso. Indicó que prefiere no exponer temas íntimos por respeto a su relación de más de un año con el mediocampista. “No quiero meterme mucho porque siento que son sus cosas, pero hay cosas detrás que ustedes desconocen”, añadió, dejando entrever que su pareja vivió episodios complejos que afectaron su rendimiento y su conexión emocional con el deporte.

Cumbiambera habló sobre Christian Cueva. (Fuente: Willax)

¿QUÉ COMENTÓ ALDO MIYASHIRO SOBRE CHRISTIAN CUEVA?

Durante la conversación con Franco, Aldo Miyashiro intervino para destacar el papel que Cueva ha tenido en la selección peruana en los últimos años. El conductor sostuvo que, a pesar del tiempo y los cambios en el equipo, aún no surge un futbolista capaz de asumir plenamente el rol que desempeñaba el mediocampista. “La gente siente que no ha aparecido alguien que aún en este momento lo pueda suplir”, señaló, remarcando la ausencia de un reemplazo natural.

Además, el actor recordó que en varias ocasiones se ha encontrado con Cueva y le ha pedido directamente que vuelva a competir al máximo nivel. “La selección te necesita. (...) Juega para Perú”, relató lo que le decía entre risas, mostrando su admiración por el futbolista y subrayando su importancia dentro de la ‘Blanquirroja’, según informa el diario La República.

¿QUÉ SE SABE DEL FUTURO DE CHRISTIAN CUEVA?

Tras su salida de Emelec, marcada por problemas económicos y varios meses de sueldos pendientes, Christian Cueva optó por reenfocar su carrera y priorizar su bienestar personal. El mediocampista, de 33 años, decidió regresar al Perú para unirse al club Juan Pablo II de Chongoyape, donde afirmó sentirse motivado por esta nueva etapa. Durante su presentación oficial, evitó referirse a un retiro cercano, aunque reconoció que vive un momento decisivo en su trayectoria.

Asimismo, Cueva también comentó que acompañará a Pamela Franco en algunas presentaciones durante diciembre, antes de concentrarse por completo en el fútbol. Asimismo, adelantó que ambos preparan una canción conjunta, un proyecto que buscaban concretar desde hace tiempo, según informa Infobae.

Con su nuevo club, el jugador espera contribuir al crecimiento deportivo y aspirar a objetivos importantes en la Liga 1 de cara a la temporada 2026.