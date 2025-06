Verónica Linares, reconocida por su trayectoria como presentadora de noticias, reveló entre risas un particular miedo: que Magaly Medina, figura emblemática del periodismo de espectáculos, llegue a captar a su esposo, el abogado Alfredo Rivero Nieto, en alguna situación comprometedora. La comunicadora, quien lleva años de sólida relación con Rivero, compartió este comentario en tono distendido. A continuación, te damos todos los detalles de esta curiosa confesión.

La confesión surgió durante una entrevista en el podcast de Medina, cuando esta le consultó a Linares si, en los últimos años, su matrimonio había atravesado alguna época complicada. La conductora de América Noticias fue clara al negar cualquier dificultad y aprovechó para expresar que se siente feliz por la etapa estable que vive junto a su esposo.

No obstante, apenas unos instantes después de compartir su satisfacción con la relación, lanzó un comentario inesperado: deseó, medio en broma medio en serio, que Magaly nunca llegue a captar a su pareja en uno de sus temidos ‘ampays’.“Nos va tan bien, hay Diosito, ahora me sacas un ampay y me muero”, indicó Linares.

¿Qué más le dijo Magaly Medina a Verónica Linares?

La frase de Verónica generó carcajadas en Magaly, quien bromeó diciendo que su esposo no era alguien del ambiente público ni del espectáculo. Ante eso, Verónica intervino para aclarar que, si bien su pareja no es una figura conocida, desde que ella lanzó su pódcast La Linares, ambos han estado más visibles a la mirada del público, lo que ha cambiado en parte su vida personal.

“Nadie conoce a tu Alfredo”, dijo Medina. “¿Cómo no? Sí claro por ‘La Linares’ sí lo conocen bien, pero no sé, nos va bien. Siempre paramos muy agradecidos. Él es más detallista que yo", contestó Verónica.

¿Qué debes saber sobre Verónica Linares?

Verónica Linares es una periodista y conductora de televisión peruana muy reconocida, especialmente por su trabajo en noticieros. Durante años ha sido una de las caras más conocidas de América Televisión, donde ha presentado el noticiero matutino junto a Federico Salazar. Su estilo directo, profesional y cercano la ha hecho ganar la confianza de muchos televidentes.

Además del periodismo, en los últimos años ha incursionado en el mundo digital con entrevistas a personajes públicos en su canal de YouTube, mostrando un lado más relajado y conversador. Verónica combina su experiencia en medios tradicionales con un enfoque fresco.