La noche del martes 3 de junio dejó a La Granja VIP con un resultado que nadie —ni la propia conductora Ethel Pozo— parecía esperar. Samahara Lobatón, la única representante de las ‘Víboras’ en la placa de nominados, quedó fuera del reality cuando el público tuvo que elegir entre ella y Mónica Torres, la concursante que todos —incluida ella misma— daba por eliminada esa noche. Pero lo que sucedió a continuación, en las redes sociales y fuera de las cámaras del programa, convirtió la eliminación en un escándalo que se extendió hasta bien entrada la madrugada del miércoles.

La reacción ante la eliminación de Samahara Lobatón no se limitó a los seguidores del programa. Youna, padre de la hija mayor de la participante, utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con el resultado de la primera semifinal. El barbero, cuyo nombre real es Jonathan Horna, publicó en su cuenta de Instagram una serie de Stories que se viralizaron de inmediato. Con una sola palabra resumió lo que millones de seguidores pensaban esa noche.

La publicación de Youna incluyó una observación sobre el proceso de votación: “Gente metió demasiados votos... pero demasiados de verdad demasiados”, escribió, sugiriendo que los resultados no reflejaron el verdadero apoyo recibido por la concursante. El mensaje, aunque breve, fue leído por sus seguidores como una acusación velada contra el sistema de conteo de votos del reality de Panamericana Televisión. Y tuvo eco inmediato: en el canal de YouTube del programa, la sección de comentarios se inundó con una sola palabra repetida miles de veces: “robo”.

La placa que nadie predijo: cómo se llegó a la eliminación de Samahara

Este miércoles 3 de junio se vivió una nueva gala de eliminación en La Granja VIP Perú. El primero en ser salvado fue Paul Michael, con 6 millones de votos, luego le siguió Gabriela Herrera. Todo se decidía entre Samahara Lobatón y Mónica Torres. Finalmente, la actriz fue salvada por el público. El detalle que más indignó a los fanáticos es matemáticamente irrefutable: Samahara era la única nominada del team Víboras, mientras que los votos del equipo contrario —los ‘Reales’— se repartían entre tres candidatos: Torres, Paul Michael y Gabriela Herrera. Esa división del voto rival debería haber favorecido a Lobatón, y en todas las encuestas informales de la previa así se reflejaba.

La segunda en ser anunciada como salvada fue Gabriela Herrera, quien aseguró su permanencia y evitó la eliminación. Con esa confirmación, la definición final quedó reducida a dos nombres: Samahara Lobatón y Mónica Torres. Ese recorte intensificó el momento porque la salida ya no dependía de un grupo amplio, sino de un mano a mano que dejaba expuesta la lectura del público sobre ambas. La propia Mónica Torres reconoció que cuando llegó a la hacienda aquella noche estaba convencida de que sería ella la eliminada. Su sorpresa al escuchar el nombre de Samahara fue uno de los momentos más comentados de la gala.

La familia explota: Gianella, Melissa Lobatón y el coro de “estafadores” en redes

Youna fue el primero en pronunciarse, pero estaba lejos de ser el único. Gianella Marquina, hermana de la influencer, utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar la lógica detrás de la eliminación: “Acá hay algo muy claro. Ambos team son muy grandes, pero no me van a venir con el cuento de que eliminaron a la única víbora en placa cuando los votos de los otros participantes estaban divididos”. El argumento era sólido: si el team Reales tenía tres representantes en la placa y el team Víboras solo uno, el escenario matemático favorecía a Samahara. Pero la realidad fue otra.

Reacciones familiares: Instagram del 3 de junio

Youna “Increíble. Gente metió demasiados votos... pero demasiados de verdad demasiados.”

Gianella Marquina “No me van a venir con el cuento de que eliminaron a la única víbora en placa cuando los votos del otro team estaban divididos. Solo pido transparencia.” / “Dejen de gastar su dinero.”

Melissa Lobatón “Son una basura de programa. Samahara en todos lados salía con más porcentaje. Estafadores.”

Samahara sale de la granja y tiene claro qué viene primero

En medio del escándalo virtual, Samahara Lobatón se dirigió a las cámaras al abandonar la competencia con un mensaje claro: “Ya puedo ver a mis hijos, son los primeros que quiero ver y me dan vida”. La frase puso en perspectiva lo que realmente importaba para la influencer tras meses de encierro en la hacienda. Antes de ingresar al hotel de aislamiento, la joven pudo saludar a familiares y a seguidoras del team Víboras que esperaban afuera. El reencuentro con su madre Melissa Klug fue uno de los momentos más emotivos de la noche y rápidamente se viralizó en redes.

Mientras el debate sobre la legitimidad del voto continúa encendido en redes sociales, Youna no descarta retomar el vínculo con Samahara una vez que ella esté fuera del programa, y semanas atrás el propio barbero declaró en el pódcast ‘Q’Bochinche!’ que si se solucionan las cosas entre ellos, se casaría con ella. La semifinal ya está definida: Shirley Arica es la última representante de las Víboras en la competencia. Samahara, desde afuera, ya anunció su pronóstico: “La indomable va a ganar”, escribió en sus redes con el convencimiento de quien confía en que la historia del reality aún tiene un final que le favorece.