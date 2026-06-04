Resumen

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Youna publicó capturas de encuestas donde Samahara era favorita, junto al mensaje "Increíble", minutos después de conocerse el resultado de la gala del 3 de junio en La Granja VIP. (Captura: Panamericana TV)
Youna publicó capturas de encuestas donde Samahara era favorita, junto al mensaje "Increíble", minutos después de conocerse el resultado de la gala del 3 de junio en La Granja VIP. (Captura: Panamericana TV)
Por Redacción EC

La noche del martes 3 de junio dejó a La Granja VIP con un resultado que nadie —ni la propia conductora Ethel Pozo— parecía esperar. Samahara Lobatón, la única representante de las ‘Víboras’ en la placa de nominados, quedó fuera del reality cuando el público tuvo que elegir entre ella y Mónica Torres, la concursante que todos —incluida ella misma— daba por eliminada esa noche. Pero lo que sucedió a continuación, en las redes sociales y fuera de las cámaras del programa, convirtió la eliminación en un escándalo que se extendió hasta bien entrada la madrugada del miércoles.