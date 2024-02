Christian Cueva sigue siendo tendencia en nuestro país por varios aspectos que nada tienen que ver con su carrera futbolística. Luego de que Pamela López, su esposa y madre de sus hijos, asegurara que se separará de él, ahora el jugador fue mencionado por Rosángela Espinoza. A ella se le consultó sobre si en algún momento tuvo un vínculo sentimental con ‘Aladino’. Aquí te contaremos qué dijo exactamente la participante de “Esto es Guerra”.

La sorpresiva revelación de Rosángela Espinoza sobre Christian Cueva

Recordemos que en 2019, generando gran sorpresa entre los seguidores de ambos personajes, se dio a conocer el rumor de que Rosángela y Christian habrían sido más que amigos. Por ese motivo, los ‘Urracos’ de “Magaly TV: La Firme” le consultaron sobre ese tema.

“Ya empiezas con eso, no hay nada, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué han sacado esos titulares, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores”, dijo Rosángela.

Asimismo, Espinoza agregó: “Estamos hablando en el año 2016, no pueden especular cosas que en la actualidad no hay y antes menos (...) Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia”.

¿Qué dijo el exmejor amigo de Rosángela Espinoza?

Antonio Tafur, exmejor amigo de Rosángela, comentó que el exAlianza Lima sí intentó conocer más a Espinoza cuando participó en ‘El Gran Show’. No obstante, ella prefirió mantenerse al margen al enterarse que el volante estaba casado.

“Ellos se conocieron porque ella me contó que conoció a Christian. Yo le dije: ‘pero es casado’. Ella dijo: sí, ya me enteré que es casado. No le volveré a hablar’ Pero él seguía y seguía insistiendo. Ya me daba pena por su familia, por sus hijos. Él es casado y pretende a Rosángela (...) Cuando ella ya no le hablaba, creo que él la seguía buscando porque ella no le respondía. Una vez creo que le envió un ramo de flores, no sé muy bien, pero creo que fue el de Christian. Creo que una sortija también. No recuerdo si era sortija o esclava”, recalcó Antonio.

Cómo comunicó Pamela López el fin de su relación con Christian Cueva

Pamela López, conocida por ser la esposa del futbolista peruano Christian Cueva, anunció el fin de su relación por una supuesta infidelidad del deportista.

Mediante su cuenta de Instagram, López aseguró que su ruptura fue provocada por la intromisión de una tercera persona en el matrimonio que tiene con Cueva. De acuerdo con Pamela, sería una cantante de cumbia con quien Christian le habría traicionado.

“Tras una serie de sucesos lamentables que en su momento mostraré con pruebas y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima” (sic), escribió.

De ese modo, Pamela decidió culminar 12 años de relación con el futbolista, por lo que pidió respeto y empatía hacia ella y su familia.

“A partir de hoy me desvinculo totalmente de los acontecimientos que en adelante puedan suscitar con él. Pido RESPETO y EMPATIA conmigo y mis menores hijos. ¡Gracias! Dios los bendiga”, complementó.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.