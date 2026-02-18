‘La Tigresa del Oriente’ asegura ser la primera “Therian” de la historia y desata furor en redes

Diversos conceptos o fenómenos se plantean a partir de la inspiración que pueden hacernos despertar los animales, y en esta oportunidad haciendo uso de un término por el cual ‘La Tigresa del Oriente’ se ha vuelto viral. Autoproclamándose como la primera “Therian” de la historia, la popular artista peruana hoy desata el furor en redes, y hasta es cubierta por medios internacionales que vienen divulgando sus afirmaciones de manera puntual.

‘LA TIGRESA DEL ORIENTE’ SE AUTOPROCLAMA COMO LA “PRIMERA THERIAN DE LA HISTORIA” Y CAUSA REVUELO

Reconocida por sus grandes éxitos musicales a partir de la mezcla de diversos ritmos, y también esa apariencia de felina que termina definiéndola como artista, la popular ‘Tigresa del Oriente’ peruano ahora desata el furor en redes producto de afirmación vinculada a tendencia juvenil.

Mediante Instagram, hoy la intérprete de “Un Nuevo Amanecer” sorprende asegurando ser la “primera Therian de la historia”, y esto a partir de identidad viralizada que no implica transformación física, sino más bien una identificación basada en lo netamente psicológico o espiritual.

“Una mujer apareció en internet con estética felina, mirada salvaje, y una identidad que desafiaba lo humano ...”, logra escucharse a través de relato audiovisual realizado como parte de publicación donde ‘La Tigresa del Oriente’ termina autoproclamándose de dicha forma, y quiere fundamentar aseveración entorno a fenómeno que trasciende entre lo más jóvenes sobre todo.

De acuerdo a lo expresado a través de video viral que comparte la artista peruana de 80 años, “para muchos era solo un personaje, pero para otros fue el inicio de algo más”, y “años después miles de jóvenes empezaron a identificarse con animales, usando máscaras, adoptando nuevas identidades”.

Preguntándose si es “Coincidencia o influencia?”, ‘La Tigresa del Oriente" deja abierta la incógnita entorno a la creación de personaje artístico que por primera vez a nivel global, habría empezado a definirse como “Therian”.

Tal vez sin saberlo, ella no solo creó un personaje, creó un símbolo

‘LA TIGRESA DEL ORIENTE’: LOS COMENTARIOS DE SUS SEGUIDORES TRAS AUTOPROCLAMARSE Y DEFINIRSE COMO LA “PRIMERA THERIAN DE LA HISTORIA”

Sin dudas hoy las redes sociales representan una ventana abierta al debate, y la oportunidad de poder expresarnos, siendo ahora la serie de publicaciones realizadas por parte de ‘La Tigresa del Oriente’, aquella que viene generando una ola de comentarios cuyo contenido es variado.

A propósito de su autoproclamación como “la primera Therian de la historia”, hoy los seguidores de Judith Bustos la consideran una “visionaria”, “una adelantada, una artista incomprendida“.

“Tigresa estás aprovechando todas las tendencias, muy bien”, también alcanza a leerse como parte de comentarios donde asimismo resaltan que el “Perú sigue siendo clave”, ella es una genio, y hasta “reina del neopoptheriano” entre evidentes mensajes sarcásticos también.