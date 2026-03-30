Por Redacción EC

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido en el mundo artístico como Manolo Rojas, fue uno de los cómicos más populares y queridos de la televisión peruana. Entre los principales programas de los que formó parte se encuentran ‘¡Hola, qué tal!’, ‘Risas y salsa’, ‘Risas de América’, además de ‘El reventonazo de la chola’ y el programa radial ‘Los Chistosos de RPP’. Eso no es todo, entre sus imitaciones más icónicas están “Tulia” (Tula Rodríguez), el Zambo Cavero, Tongo, y el “Tigre” Tito Navarro, entre otros. De esta manera, sin duda, su gran legado y carisma han dejado una huella imborrable en la cultura popular peruana y que pasará de generación en generación. Es así que, en medio de la cristiana sepultura, varios de sus familiares y amigos llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós. Sin embargo, muchos seguidores se cuestionan cuáles habrían sido las posibles causas que llevaron al repentino fallecimiento del humorista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.