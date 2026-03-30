Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido en el mundo artístico como Manolo Rojas, fue uno de los cómicos más populares y queridos de la televisión peruana. Entre los principales programas de los que formó parte se encuentran ‘¡Hola, qué tal!’, ‘Risas y salsa’, ‘Risas de América’, además de ‘El reventonazo de la chola’ y el programa radial ‘Los Chistosos de RPP’. Eso no es todo, entre sus imitaciones más icónicas están “Tulia” (Tula Rodríguez), el Zambo Cavero, Tongo, y el “Tigre” Tito Navarro, entre otros. De esta manera, sin duda, su gran legado y carisma han dejado una huella imborrable en la cultura popular peruana y que pasará de generación en generación. Es así que, en medio de la cristiana sepultura, varios de sus familiares y amigos llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós. Sin embargo, muchos seguidores se cuestionan cuáles habrían sido las posibles causas que llevaron al repentino fallecimiento del humorista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL CARDIÓLOGO QUE ATENDIÓ A MANOLO ROJAS SOBRE SU FALLECIMIENTO?

Luego de la triste noticia que se conoció el pasado 27 de marzo por la muerte de Manolo Rojas, presuntamente a causa de un paro cardíaco en los exteriores de su domicilio en La Victoria, el cardiólogo Marco Almerí reveló las posibles causas que podrían haberlo llevado a su fallecimiento. En una entrevista para ‘Buenos días Perú’, el especialista, quien en algún momento trató al cómico, afirmó que la diabetes podría haber sido uno de los factores que provocaron el infarto en el humorista, en el que no presenta dolor en el pecho ni señales de alerta. De hecho, hizo énfasis en que factores como el estrés o el hábito de fumar contribuyen a la formación de placas ateromatosas, es decir, a la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes arteriales. Así, el doctor Almerí reveló que, pese a un estilo de vida saludable, el huaralino se mostraba preocupado por un cansancio inusual en su rutina.

@panamericanatelevision 🩺 El Dr. Almerí compartió cómo fue su última conversación con el recordado Manolo Rojas, quien le confesó sentir un profundo cansancio. #PanamericanaTV #ManoloRojas #Salud #NoticiasPerú ♬ sonido original - Panamericana Televisión

“Esto pasa en personas que tienen diabetes, esto sirve para la reflexión de más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes que tienen como característica presentar un infarto cardiaco silente, sin dolor, que no avisa y ocurre de un momento a otro. Es una pena lo que ha pasado, para nosotros los cardiólogos es una persona joven, 63 años, y afectivamente no avisa, ocurre repentinamente, es un infarto masivo. Es un infarto y luego se viene en un paro cardiaco y la muerte biológica. Manolo hace unos meses me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado más de 10 kilos y ahora estaba controlando la glicemia. Lo que le preocupaba a Manolo era el cansancio, que era mayor al habitual… además estaba muy contento porque había retomado su tratamiento”, contó el cardiólogo.

CACHAY ROMPE EN LLANTO TRAS LA MUERTE DE MANOLO ROJAS

Manolo Rojas, cuyo nombre real es Víctor Manuel Rojas Ibáñez, partió al cielo este viernes 27 de marzo, al parecer, por un paro cardíaco fulminante en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de La Victoria. Su repentina muerte ha causado gran conmoción entre los artistas del espectáculo nacional, quienes llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós. Entre los asistentes se encontraba el popular Cachay, quien confesó que la noticia lo tomó por sorpresa. Según el cómico peruano, su relación amical con Manolo se remonta a décadas atrás, cuando ambos iniciaron en el mundo de la comicidad en Nazca, considerándolo como un “hermano”.

Así, entre lagrimas, el exintegrante de ‘Los cómicos ambulantes’ aseguró que el chiclayano fue una persona bondadosa, especialmente con quienes más lo necesitaban, por lo que su partida ha dejado un gran vacío. “Triste… todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón. Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo. Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente”, dijo a los medios presentes.