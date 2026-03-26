La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesa uno de sus momentos más delicados tras hacerse pública una presunta infidelidad ocurrida durante un viaje a Argentina, hecho que ha remecido no solo su vínculo sentimental, sino también la imagen que ambos proyectaban como pareja estable en el ámbito mediático. Desde entonces, la empresaria ha optado por tomar distancia y reflexionar antes de definir el futuro de la relación. En medio de la incertidumbre, un informe televisivo ha dejado al descubierto las marcadas diferencias patrimoniales entre ambos, evidenciando un escenario poco favorable para el chico reality en caso de una ruptura. Mientras Baigorria evalúa su decisión final, el futuro de Palao parece cada vez más comprometido en distintos aspectos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PATRIMONIAL QUE PODRÍA PERJUDICAR A SAID PALAO?

La brecha económica entre ambos es considerable y se refleja principalmente en los bienes y el historial crediticio de cada uno. El departamento donde conviven, ubicado en Miraflores y valorizado en cerca de dos millones de soles, pertenece únicamente a Alejandra Baigorria, pese a que en el pasado se insinuaba una copropiedad. La empresaria ha sido enfática al señalar: “Yo nunca he mantenido a nadie, cada uno tiene su plata. Vivimos en la casa que yo compré, sí, pero porque es así”.

A esto se suma la diferencia en calificación financiera: mientras Baigorria cuenta con un puntaje de 825 sobre 1000, Palao registra apenas 83, lo que lo coloca en clara desventaja frente a entidades bancarias. Este contraste no solo evidencia desigualdad económica, sino también distintas capacidades de acceso a crédito y respaldo financiero.

Alejandra Baigorria y Said Palao

¿QUÉ BIENES Y ESTABILIDAD ECONÓMICA ESTÁ EN RIESGO?

En caso de una separación, Said Palao perdería el acceso a la vivienda que actualmente ocupa, ya que no figura como propietario. Además, no se le conocen otros inmuebles de relevancia, lo que agrava su situación patrimonial. Su actividad empresarial, vinculada a la construcción, tampoco muestra un nivel competitivo frente a los negocios de Baigorria, pues sus proyectos se desarrollan en zonas de menor valorización.

El informe difundido por Magaly TV La Firme expuso que, pese a su perfil como empresario, Palao no cuenta con un respaldo sólido. Esto lo dejaría en una posición vulnerable no solo en términos de patrimonio, sino también de proyección económica a mediano plazo, según explica Infobae.

Composición EC: @alejandrabaigorria / @saidpalao_fit

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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