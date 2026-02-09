¡Ampay! Lapadula es captado con misteriosa mujer, que no es su esposa, según Magaly TV La Firme

Magaly Medina estrenó la nueva temporada de su programa “Magaly TV La Firme” este lunes 9 de febrero y lo hizo con un nuevo ampay. El protagonista del más reciente escándalo es el futbolista Gianluca Lapadula, quien fue captado en una discoteca de Barcelona junto a una misteriosa mujer que no es su esposa.

Según las imágenes e información expuesta, el jugador fue grabado ,alrededor de la una de la madrugada del 1 de febrero del 2026, dentro de un lujoso restaurante llamado “Gatsby”, ubicado en el centro de Barcelona, en España.

Gianluca Lapadula es captado de fiesta con misteriosa mujer en España | Foto: Magaly TV La Firme

Magaly Medina comparte ampay de Gianluca Lapadula en España | Foto: Magaly TV La Firme

En los videos compartidos en el programa se puede ver la cercanía de Lapadula con esta misteriosa mujer. Por la posición de la cámara no se puede asegurar una infidelidad, pero la situación levanta suficientes sospechas para poner en aprietos al ‘Bambino’.

La popular Urraca agradeció a sus informantes por hacer llegar el material expuesto en el programa. Medina aclaró que el ampay se da en el contexto de su matrimonio con Alessia Macrí, con quien tiene 3 hijas. Como se puede visualizar en las redes sociales de Lapadula, y así lo sostiene Medina también, la pareja se mantiene unida y no ha informado de una posible separación previa al ampay.

Aquí puedes ver el programa estreno de Magaly TV La Firme del 2026: